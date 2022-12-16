В Ирландии уроженец Латвии признал вину в избиении супруги: ему дали три года

В Ирландии 38-летний мужчина из Латвии признал свою вину в насилии по отношению к супруге, сообщает портал Apollo.lv.
Преступление было совершено 5 июля 2020 года в графстве Литрим.
Мужчине также были выдвинуты два обвинения в изнасиловании женщины. Он эти обвинения отверг.
Мужчина представл перед Центральным уголовным судом Ирландии и был оправдан по статье об изнасиловании.
Во вторник, приговаривая мужчину к наказанию за насилие, судья Карен О'Коннор сказала, что это было насилие по отношению к женщине у нее дома.
Женщину избивали в месте, где "она должна быть в безопасности и под защитой".
Еще одним отягчающим обстоятельством было то, что в тот момент дома находился ребенок, хотя судья и указала, что никаких доказательств пребывания ребенка рядом в момент нападения нет.
Судья приговорила мужчину из Латвии к лишению свободы на три года, приговор был вынесен задним числом, в частности, от учитывается с того момента, когда мужчина в июле 2020 года попал за решетку.
В июле 2020 года полиция в Ирландии патрулировала в районе Литрима. В один момент стражей порядка остановили двое мужчин, которые рассказали, что их знакомая не может покинуть дом, так как ее на прошлой неделе избил супруг. Она отправила знакомому фотографии своих травм.