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В Ирландии уроженец Латвии признал вину в избиении супруги: ему дали три года
Иллюстративное фото Фото: 271 EAK MOTO/Shutterstock
Apollo.lv rus.tvnet.lv
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В Ирландии уроженец Латвии признал вину в избиении супруги: ему дали три года
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В Ирландии 38-летний мужчина из Латвии признал свою вину в насилии по отношению к супруге, сообщает портал Apollo.lv.

Преступление было совершено 5 июля 2020 года в графстве Литрим.

Мужчине также были выдвинуты два обвинения в изнасиловании женщины. Он эти обвинения отверг.

Мужчина представл перед Центральным уголовным судом Ирландии и был оправдан по статье об изнасиловании.

Во вторник, приговаривая мужчину к наказанию за насилие, судья Карен О'Коннор сказала, что это было насилие по отношению к женщине у нее дома.

Женщину избивали в месте, где "она должна быть в безопасности и под защитой".

Еще одним отягчающим обстоятельством было то, что в тот момент дома находился ребенок, хотя судья и указала, что никаких доказательств пребывания ребенка рядом в момент нападения нет.

Судья приговорила мужчину из Латвии к лишению свободы на три года, приговор был вынесен задним числом, в частности, от учитывается с того момента, когда мужчина в июле 2020 года попал за решетку.

В июле 2020 года полиция в Ирландии патрулировала в районе Литрима. В один момент стражей порядка остановили двое мужчин, которые рассказали, что их знакомая не может покинуть дом, так как ее на прошлой неделе избил супруг. Она отправила знакомому фотографии своих травм.

Полицейские незамедлительно отправились по адресу, где нашли женщину и ее сына. Женщина получила серьезные травмы.

Супруг, который в тот момент находился в другой комнате, был задержан. С того момента он находится под арестом.

Женщину доставили в больницу, где у нее было констатировано несколько травм, в том числе перелом носа, травма головы, ушибы и отеки в области лица и головы, а также ссадины и ушибы конечностей.

Она в сообщении полиции рассказала, что в тот день вернулась домой после ночных развлечений, однако супруг разозлился и начал ее бить. Женщина указала, что ее многократно душили, добавив, что не уверена, теряла ли в момент нападения сознание.

По словам женщины, после нападения она чувствовала сильную боль, особенно в области горла. Какое-то время после нападения она не чувствовала ни вкуса, ни запаха.

Когда ее сын увидел ранения, он спросил у отца, что произошло с мамой. Отец ответил: "Мамочка несколько раз упала на кулаки папы", - прозвучало в зале суда.

"Это было одно из самых ужасных событий, о которых я когда-либо слышал", - рассказал суду полицейский.

Адвокат уроженца Латвии Патрик Макграт указал суду, что "совершенно неуместно", что стражи порядка дают такие комментарии суду.

Раннее у мужчины уже было 29 судимостей в Великобритании и Ирландии, в том числе за нанесение телесных повреждений, нарушения общественного порядка и т.д., сообщают ирландские СМИ.

Обвиняемый родился в Латвии и перед приездом в Ирландию жил в Великобритании, где работал садовником.

На суде прозвучало, что он был ревнивым, так как супруга, с которой он разошелся, начала новые отношения.

Адвокат заявил, что его клиент сразу же признался в нападении на женщину. Он добавил, что мужчина знал, что совершил поступок, который совершать не стоило, и осознает, что было неправильным нападать на женщину.

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