В Ирландии уроженец Латвии признал вину в избиении супруги: ему дали три года

Полицейские незамедлительно отправились по адресу, где нашли женщину и ее сына. Женщина получила серьезные травмы.

Супруг, который в тот момент находился в другой комнате, был задержан. С того момента он находится под арестом.

Женщину доставили в больницу, где у нее было констатировано несколько травм, в том числе перелом носа, травма головы, ушибы и отеки в области лица и головы, а также ссадины и ушибы конечностей.

Она в сообщении полиции рассказала, что в тот день вернулась домой после ночных развлечений, однако супруг разозлился и начал ее бить. Женщина указала, что ее многократно душили, добавив, что не уверена, теряла ли в момент нападения сознание.

По словам женщины, после нападения она чувствовала сильную боль, особенно в области горла. Какое-то время после нападения она не чувствовала ни вкуса, ни запаха.

Когда ее сын увидел ранения, он спросил у отца, что произошло с мамой. Отец ответил: "Мамочка несколько раз упала на кулаки папы", - прозвучало в зале суда.

"Это было одно из самых ужасных событий, о которых я когда-либо слышал", - рассказал суду полицейский.

Адвокат уроженца Латвии Патрик Макграт указал суду, что "совершенно неуместно", что стражи порядка дают такие комментарии суду.

Раннее у мужчины уже было 29 судимостей в Великобритании и Ирландии, в том числе за нанесение телесных повреждений, нарушения общественного порядка и т.д., сообщают ирландские СМИ.

Обвиняемый родился в Латвии и перед приездом в Ирландию жил в Великобритании, где работал садовником.

На суде прозвучало, что он был ревнивым, так как супруга, с которой он разошелся, начала новые отношения.

Адвокат заявил, что его клиент сразу же признался в нападении на женщину. Он добавил, что мужчина знал, что совершил поступок, который совершать не стоило, и осознает, что было неправильным нападать на женщину.