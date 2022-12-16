"Вы все ссыкуны и ничтожества": Олег Тиньков призвал коллег из списка Forbes бороться с Путиным

"Вы все ссыкуны и ничтожества! Вы хотите усидеть на двух стульях, хотя у вас в отличие от меня - миллиарды в банках за рубежом, паспорта и любовницы… Не усидите, вас ждет карма, и тяжелая карма! Нельзя молчать, когда творится такое зло, и Путин сошел с ума и просто убивает и сажает людей за то, что они думают по-другому и не хотят его, не хотят его бандитских питерских понятий… Вы точно можете, если будет сопротивляться, хотя бы пассивно. Вы мне сами говорили, что ненавидите его, так не трусьте же".