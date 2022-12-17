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За последние сутки Россия выпустила по Украине 98 ракет

rus.tvnet.lv
За последние сутки Россия выпустила по Украине 98 ракет
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Пострадавшие украинцы
Пострадавшие украинцы Фото: AP/Scanpix

За минувшие сутки российские войска выпустили по Украине 98 ракет, а также обстреляли территорию Украины из других видов вооружений, сообщил утром в субботу, 17 декабря, Генштаб ВСУ.

В отчете, опубликованном в Facebook, говорится, что массированный ракетный удар был направлен на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

Большая часть ракет была сбита украинской системой ПВО.

Хотя Украина сообщила о массовых разрушениях, перебоях с электричеством и водоснабжением во многих частях страны после обстрелов, но к утру субботы, 17 декабря, большая часть инфраструктуры была восстановлена.

В Киеве после вчерашних обстрелов возобновило работу метро, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Водоснабжение вернули всем жителям столицы. Половина киевлян – уже с теплом, и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города. С энергоснабжением сейчас две трети киевлян", - говорится в его Telegram-канал.

При этом он подчеркнул, что дефицит электроэнергии значительный, поэтому плановые отключения электроэнергии будут продолжаться.

Кроме того, восстановлена подача электричества в Харьковской области, сообщили местные власти. "Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. Сейчас электроснабжение восстановлено на всей территории области и города", - написал глава местной администрации Олег Синегубов. Об этом пишет Русская служба BBC.

По мере возможности восстановление инфраструктуры проводится и в других местах Украины.

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