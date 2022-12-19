Прогноз на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года: хватит сидеть и ждать чуда!

Стрелец

Стрельцам понадобится очень много энергии на этой неделе, поскольку ночные светила своей энергетикой породят в сознании этих людей множество новых идей, желаний. На их реализацию потребуется внушительное количество сил и времени. Представители данного знака Зодиака смогут научиться многому на примере окружающих. Важно наблюдать за тем, что происходит в жизни друзей, коллег. Их ошибки могут стать отличным источником мудрости.

Козерог

Козерогам на этой неделе необходимо достичь состояния душевного равновесия. Юпитер и максимум потока Урсиды помогут им обрести эту гармонию. К внутренней гармонии может привести общение с правильными людьми, любимые занятия. Астрологи советуют вовремя разбираться с делами и не откладывать ничего на потом. Козероги смогут оказывать очень мощное, хоть и не сразу заметное влияние на окружающих. Можно попробовать продвинуть свои идеи на работе и попросить об одолжении близкого человека.

Водолей

Водолеев на этой неделе, скорее всего, будут ждать незапланированные знакомства в деловой и любовной сферах. Это очень благоприятная неделя для решения юридических проблем, переговоров, заключения сделок. Астрологи советуют Водолеям творить добро, причем делать это бескорыстно. Вселенная обязательно это заметит и поможет списать кармические долги.

Рыбы

На этой неделе Рыбам удастся улучшить отношения с родственниками. Что очень хорошо, ведь близится Новый год. Перед данным праздником очень важно избавляться от всего ненужного - в том числе от обид. На протяжении всех семи дней в нашем мире будет безраздельно править аура неопределенности из-за предпраздничного настроения. Рыбам нужно не утопать в мыслях о будущем, сфокусировавшись на рабочих делах и задачах. 80% успеха с 19 по 25 декабря - это появление Рыб в нужном месте и в нужное время. Остальное - вопрос желания.