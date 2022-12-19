Прокуратура передала суду Рижского района уголовное дело, по которому предприниматель Каспар Казановскис обвиняется в клевете на должностное лицо Службы госдоходов (СГД).
Предприниматель обвиняется в клевете на сотрудника СГД: все из-за видео в Instagram
Не называя имени лица, прокуратура рассказала агентству LETA, что мужчина обвиняется в в умышленном распространении ложных, неуместных вымыслов (клеветы) в средствах массовой информации.
Из обвинения исходит, что 1 декабря прошлого года мужчина во время таможенного контроля в аэропорту "Рига" осуществлял съемку при помощи смартфона.
Обвиняемые повернул видеокамеру смартфона в направлении исполняющего обязанности должностного лица СГД и публично высказал в адрес этого лица постыдные домыслы, в частности, что во время исполнения служебных обязанностей он осуществляет противозаконные действия, физически влияя на проверяемых лиц и предлагая им вступить в действия сексуального характера, опорочив таким образом потерпевшего.
Обвиняемый крупным планом снял и размещенную на форме сотрудника СГД фамилию, идентифицировав его таким образом на видеозаписи как лицо, в отношении которого были высказана указанная ранее клевета.
Видеозапись обвиняемый разместил в своем аккаунте в Instagram, который доступен каждому, в результате чего запись стала публичной. Таким образом, обвиняемый намеренно распространял в средствах массовой информации постыдную клевету, навлекая на пострадавшего дурную славу.
Информация Firmas.lv свидетельствует, что Казановский - бенефициарный владелец AKES LTD, он является владельцем этого предприятия через зарегистрированную в Литве компанию Rombena. В последние годы AKES LTD хозяйственную деятельность не вело, однако ему принадлежат акции еще в 12 предприятиях, которые не показывают ни оборота, ни прибыли или убытков.
Доступный публично календарь суда свидетельствует, что в Рижском городском суде находятся еще два уголовных дела, по которым обвиняется Казановскис. По одному он обвиняется в осознанном предоставлении ложной информации, клевете и разглашении полученной в рамках досудебного процесса информации. По второму делу он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации приравненных к ним платежей и преступно нажитых средств. По этому делу обвиняется и еще один мужчина.
Казановскис прославился еще раньше, когда его фамилия Цауне: он открыто игнорировал правила дорожного движения и гордился этим в соцсетях.
Оба дела планируется рассмотреть в конце февраля 2023 года.
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