Предприниматель обвиняется в клевете на сотрудника СГД: все из-за видео в Instagram

Информация Firmas.lv свидетельствует, что Казановский - бенефициарный владелец AKES LTD, он является владельцем этого предприятия через зарегистрированную в Литве компанию Rombena. В последние годы AKES LTD хозяйственную деятельность не вело, однако ему принадлежат акции еще в 12 предприятиях, которые не показывают ни оборота, ни прибыли или убытков.

Доступный публично календарь суда свидетельствует, что в Рижском городском суде находятся еще два уголовных дела, по которым обвиняется Казановскис. По одному он обвиняется в осознанном предоставлении ложной информации, клевете и разглашении полученной в рамках досудебного процесса информации. По второму делу он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации приравненных к ним платежей и преступно нажитых средств. По этому делу обвиняется и еще один мужчина.

Казановскис прославился еще раньше, когда его фамилия Цауне: он открыто игнорировал правила дорожного движения и гордился этим в соцсетях.

Оба дела планируется рассмотреть в конце февраля 2023 года.