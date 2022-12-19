Пиры давно минувших дней, или Рождественские блюда, которые вы никогда не будете готовить

Да, знаменитые тарталетки "минс-пайз" теперь делаются с сухофруктами, а раньше изготовлялись из рубленой говядины. Потом в них стал появляться первый изюм, дальше - фруктовой составляющей становилось все больше, а мясной - все меньше, но даже современный вариант традиционно подразумевает нутряной говяжий жир.

Прилагаемые специи имеют ярко-выраженный рождественский характер, но варить груши в вине или сиропе можно в любое время года Фото: MEDITERRANEAN

А так - перемены минимальны. Любой из нас может с неплохим шансом на успех сварить груши в красном вине с корицей и специями или сварганить пирог из меда, яиц и миндаля.

Единственное, что нам с вами не переплюнуть - это высокохудожественные произведения из марципана, из которого можно вылепить фигурки любой красоты и сложности. Но это относится к разряду произведений искусства, а не кулинарии.

Это не самый дорогой десерт в мире, но он тоже из разряда профессиональных кухонь и суперквалифицированных кондитеров. Если хотите полюбоваться на кексик с бриллиантами, то пройдите по ссылке ниже Фото: Leonid Sneg

Самый дорогой десерт всех времен и народов придумали японцы, украсив обычный фруктовый кекс красной глазурью, куда они воткнули настоящие бриллианты. Потом их вроде переплюнули по числу драгоценностей, но к еде и пирам это вообще-то отношения не имеет. Все то же самое можно изобразить не за два миллиона долларов, а за 20, заменив натуральные камушки пластиковой имитацией из детского карнавального костюма.

Японцы на всякий случай предупредили, что бриллианты лучше не есть. К счастью, проглоченный кусок пластика никому особо не повредит.

С Новым годом! Фото: InspirationGP