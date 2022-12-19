Министр здравоохранения: для повышения зарплат медиков нужно 55 млн евро

На вопрос о процессе, в ходе которого Меньгелсоне предложили пост министра здравоохранения, она ответила, что время на обдумывание, отведенное ей, было крайне коротким. В качестве факторов, повлиявших на ее решение занять эту должность, министр назвала предполагаемые "политические игры", серьезную ситуацию в отрасли и собственную решимость. "Это как идти на войну - ты даже не можешь отказаться", - сказала Меньгелсоне. Она заявила, что готова действовать во имя благополучия как пациентов, так и врачей, чтобы через несколько лет можно было сказать, что Латвия - отличное место для жизни, потому что там отличное здравоохранение.