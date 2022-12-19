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Скользкий вторник: в Латвии может пострадать автобусное и авиасообщение

rus.tvnet.lv LETA
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Скользкий вторник: в Латвии может пострадать автобусное и авиасообщение
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Знак "Осторожно, скользко!". Иллюстративное фото
Знак "Осторожно, скользко!". Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA
  • Аэропорт "Рига" предупреждает о возможных задержках рейсов
  • Из-за гололедицы могут опаздывать региональные автобусы и отменяться рейсы
  • Жителей Вентспилса призвали не пользоваться автомобилями

​Рано утром во вторник, 20 декабря, в Латвии, преимущественно в западной и центральной частях страны, начались небольшие осадки, в том числе ледяной дождь - следует из метеорологической информации.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о ледяном дожде и очень сильном обледенении по всей стране. Это нарушит автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение, а также сделает опасным передвижение по улицам. По мере обледенения могут обрываться провода и ломаться ветки деревьев.

Температура воздуха в Латвии от -2...-3 градусов на западном побережье Курземе до -9 градусов местами на востоке страны. Самая низкая температура воздуха ночью составила -14,4 градуса на наблюдательной станции в Мадоне. День будет пасмурным, на всей территории страны возможен туман. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер.

В первой половине дня больше всего осадков, которые приведут к образованию обледенения, выпадет в Курземе и Земгале, а вечером и в ночь на среду наибольшее обледенение ожидается в Видземе и Латгале, прогнозируют синоптики. Температура воздуха составит от -1…-2 градусов на востоке до +5…+6 градусов на западе Курземе. В Риге во вторник также ожидаются осадки, в основном в виде дождя, и сильное обледенение. К вечеру температура воздуха повысится до +2 градусов.

Из-за гололедицы могут опаздывать региональные автобусы и отменяться рейсы

В ближайшие дни из-за гололедицы и ледяного дождя рейсы региональных автобусов могут опаздывать либо отменяться ради безопасности пассажиров, сообщили агентству LЕТА в Автотранспортной дирекции.

Перевозчики уже сообщили о задержке и отмене нескольких рейсов в Курземе, например, в Талси, Вентспилсе, Лиепае, в Земгале, из-за того, что идет ледяной дождь, и на дорогах после обработки вновь образуется обледенение, что значительно снижает возможности безопасного вождения.

АТД рекомендует планировать поездки с запасом времени, а также следить за актуальной информацией об отмененных рейсах на сайте дирекции в разделе "Отмененные рейсы".

На данный момент на сайте сообщается, что из-за плохих дорожных условий отменен рейс Кулдига - Лайди - Скрунда в 13:30. В свою очередь АS CATA сегодня отменило восемь рейсов из-за отсутствия водителей.

Аэропорт "Рига" предупреждает о возможных задержках рейсов

Из-за погодных условий во вторник возможны задержки рейсов, сообщает Рижской аэропорт в своем Twitter.

Аэропорт призывает воспользоваться возможностью онлайн-регистрации и проверить статус рейса на веб-сайте авиакомпании или аэропорта или позвонив в справочную службу аэропорта по номеру 1817 (платный звонок).

Жителей Вентспилса призвали не пользоваться автомобилями

Вентспилсское коммунальное управление просит жителей не передвигаться на автомобилях, так как на улицах скользко. В городе действует красное предупреждение.

Как сообщили агентству LETA, в 6:20 утра, когда температура воздуха в Вентспилсе была -2 градуса, пошел дождь. Уже через десять минут началось посыпание улиц классов А и В противоскользящим материалом, но для того, чтобы оно подействовало, требуется время.

На дорогах и тротуарах города скользко, поэтому жителям следует воздержаться от передвижения на машине или пешком, сообщили в администрации Вентспилса.

Галерея: Скользкая Рига

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