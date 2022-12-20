Красное предупреждение: жителей Вентспилса призвали не пользоваться автомобилями

Как сообщили агентству LETA, в 6:20 утра, когда температура воздуха в Вентспилсе была -2 градуса, пошел дождь. Уже через десять минут началось посыпание улиц классов А и В противоскользящим материалом, но для того, чтобы оно подействовало, требуется время.

На дорогах и тротуарах города скользко, поэтому жителям следует воздержаться от передвижения на машине или пешком, сообщили в администрации Вентспилса.

По прогнозу синоптиков, в течение дня большую часть Латвии может затронуть ледяной дождь. Дороги будут скользкими, передвижение по автодорогам может быть особенно затруднено.

В таких условиях состояние дорог может измениться очень быстро. Под воздействием осадков и погодных условий, гололед может образоваться даже после обработки противоскользящими средствами.