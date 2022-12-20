Архаичные полицейские участки необходимо преобразовать в современные, заявил министр внутренних дел Марис Кучинскис в интервью "Утренней панораме" на Латвийском телевидении.
Глава МВД: архаичные полицейские участки нужно преобразовать в современные
Глава МВД: архаичные полицейские участки нужно преобразовать в современные
Он сообщил, что речь идет о трех участках. "Чтобы снизить расходы, это будет аренда, а не новое строительство", - сказал министр.
Также Кучинскис сообщил, что сотрудникам органов внутренних дел будут повышены зарплаты, хотя прирост с учетом инфляции и не будет очень большим.
Он отметил, что со стороны Минфина нет большого сопротивления по вопросам безопасности, развития инфраструктуры, так как безопасность является одним из приоритетов нового правительства. Также Министерство внутренних дел будет искать внутренние резервы.
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