21 декабря в Риге выступила бывшая солистка культовой пауэр-метал-группы Nightwish Тарья Турунен. На сцене Hanzas perons она представила особую рождественскую программу.

Тарья Турунен на протяжении многих лет зарекомендовала себя как успешная исполнительница сольных номеров. В Латвии до этого она еще не выступала.

Rīgā uzstājās soprāns Tarja Turunena Фото: Jānis Škapars/TVNET

Для рижан и гостей столицы обладательница сопрано приготовила особую рождественскую программу Christmas Together с аккомпанементом из гитары, виолончели, клавиш и феноменального голоса. И хотя это были Feliz Navidad, War Is Over или даже Ave Maria - таких версий этих классических композиций зрители еще не слышали!

Тарья Турунен Фото: Jānis Škapars/TVNET

Тарья Турунен - одна из ярчайших звезд Финляндии. Ее лирическое сопрано с диапазоном в три октавы узнается мгновенно. Она не только виртуозная вокалистка, но еще и композитор и автор песен. Мировую славу Тарья приобрела как солистка финской пауэр-метал-группы Nightwish, а после обратилась к сольной карьере. Ее первый сольник Henkäys Ikuisuudesta (2006) включает в себя рождественские версии известных песен. В Финляндии альбом стал дважды платиновым. В 2017 году она выпустила альбом From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas), в котором представлены версии 11 рождественских хоралов.

Галерея: Тарья Турунен в Риге