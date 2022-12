Для рижан и гостей столицы обладательница сопрано приготовила особую рождественскую программу Christmas Together с аккомпанементом из гитары, виолончели, клавиш и феноменального голоса. И хотя это были Feliz Navidad, War Is Over или даже Ave Maria - таких версий этих классических композиций зрители еще не слышали!