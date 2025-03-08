Фото Названы лучшие свадебные фотографы Латвии прошлого года

"Прежде всего, я очень благодарен парам, которые доверили мне рассказать свою историю, ведь без них это было бы невозможно. Хотя я снимаю видео специально для пар, очень приятно получать признание и аплодисменты от профессионалов своего дела. Я действительно вкладываю в свою работу всю душу", - порадовался видеограф Аланс Кентс.