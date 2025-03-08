На ежегодной церемонии награждения, организованной Латвийской ассоциацией свадебных фотографов и видеографов (LKFVA) в четверг Театре улицы Гертрудес, награду как лучший латвийский свадебный фотограф прошлого года получила Элва Зиемеле, сообщила агентству LETA представитель LKFVA Инга Бика.
Фото ⟩ Названы лучшие свадебные фотографы Латвии прошлого года
Второе место заняла Зане Круминя, а третье - Лиене Петерсоне. Лучшим видеографом прошлого года был признан Аланс Кентс. Второе место занял Гинтс Спредис, в свою очередь третье - Юрис Лисовс и Давидс Гржибовскис.
Лучший свадебный фотограф 2024 года Элва Зиемеле, получая награду, сказала: "Спасибо маме, что воодушевила меня на участие в конкурсе, несмотря на то, что я сомневалась. Ранее в конкурсе я получала хорошую оценку, но наконец пришло время и для первого места".
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"Прежде всего, я очень благодарен парам, которые доверили мне рассказать свою историю, ведь без них это было бы невозможно. Хотя я снимаю видео специально для пар, очень приятно получать признание и аплодисменты от профессионалов своего дела. Я действительно вкладываю в свою работу всю душу", - порадовался видеограф Аланс Кентс.
В этом году свои фотографии для оценки подали 54 фотографа и 19 видеографов, что стало самым большим числом видеографов на конкурсе.
Лучший свадебный фотограф года определяется путем оценки представленных работ в 11 категориях, демонстрирующих профессиональные и творческие способности фотографа. Свадебные видеоистории оцениваются в одной общей категории, поскольку видеооператоры фиксируют весь ход праздничного события в одной видеоработе.
Наивысший балл в категории "Подготовка" получила Алисе Паберза, в категории "Церемония" - Анния Унгура, а в категории "Эмоции" - Клавс Василевскис. В категории "Портрет" наивысшую оценку получил Артис Супе, в категории "Молодая пара" - Угис Наглиньш, в категории "Детали" - Зиемеле, в категории "Юмор" - Карлис Шульцс, в категории «Игры света" - Лаура Апине, в категории "Праздник" - Круминя, в категории "До и после" - Вилнис Слука, а в категории "Свадебная история" - также Круминя.
По мере приближения церемонии награждения на странице LKFVA в социальной сети Facebook проводилось "Народное голосование", где наибольшую поддержку получил фотограф Клайдс Лиелбиксис.
Ежегодная премия LKFVA - значимое событие в индустрии свадебной фотографии и видеосъемки. Он объединяет не только членов LKFVA, но и большое количество латвийских свадебных фотографов и видеографов. Цель LKFVA - объединить и сплотить свадебных фотографов и видеографов в одну организацию для содействия развитию свадебной фотографии и свадебной видеосъемки в Латвии.
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