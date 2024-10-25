Месячные и спорт: 7 советов, как чувствовать себя комфортно, свободно и уверенно

Во время менструации многие женщины задаются вопросом, стоит ли, и если да - то как как продолжать физическую активность. Хотя месячные иногда сопровождаются дискомфортом, усталостью и даже болью, это не значит, что в эти дни следует отказаться от активного образа жизни. На самом деле, умеренная физическая активность во время менструации даже рекомендуется, так как она помогает уменьшить неприятные симптомы, такие как боли в животе, перепады настроения, а также улучшить общее самочувствие. В сотрудничестве с Libresse мы дадим вам семь советов, как заниматься спортом во время месячных, чтобы чувствовать себя комфортно, свободно и уверенно.