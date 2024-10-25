Во время менструации многие женщины задаются вопросом, стоит ли, и если да - то как как продолжать физическую активность. Хотя месячные иногда сопровождаются дискомфортом, усталостью и даже болью, это не значит, что в эти дни следует отказаться от активного образа жизни. На самом деле, умеренная физическая активность во время менструации даже рекомендуется, так как она помогает уменьшить неприятные симптомы, такие как боли в животе, перепады настроения, а также улучшить общее самочувствие. В сотрудничестве с Libresse мы дадим вам семь советов, как заниматься спортом во время месячных, чтобы чувствовать себя комфортно, свободно и уверенно.
Месячные и спорт: 7 советов, как чувствовать себя комфортно, свободно и уверенно
Выбирайте подходящие физические нагрузки
Не все занятия спортом могут подойти во время менструации - особенно, если в эти дни вы ощущаете сильный дискомфорт или боль.
Однако легкая кардиотренировка, например ходьба, йога или плавание, могут помочь улучшить кровообращение, уменьшить спазмы в животе и улучшить настроение.
Если вы чувствуете, что интенсивная физическая активность слишком тяжела, можете сосредоточиться на растяжке и дыхательных упражнениях, которые успокаивают нервную систему и помогают расслабиться.
Пейте больше жидкости
Менструация и так приводит к потере жидкости, а во время занятий спортом организм выделяет еще больше жидкости через пот. Регулярное употребление воды или несладких травяных чаев поможет поддерживать водный баланс в организме, уменьшить вздутие живота и усталость.
Специалисты рекомендуют выпивать не менее 1,5-2 литров воды в течение дня, однако во время физических нагрузок это количество рекомендуется увеличивать.
Скорректируйте диету
Чтобы обеспечить организм необходимыми ресурсами, во время менструации важно уделять особое внимание полноценному питанию.
Включите в меню больше железосодержащих продуктов, поскольку во время менструации организм теряет кровь и, как следствие, запасы железа также могут истощаться.
Чтобы этого избежать, рекомендуется включать в рацион шпинат, орехи, красное мясо и другие продукты, являющиеся отличными источниками железа. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, яйцах, семенах льна и грецких орехах, помогают уменьшить воспаление и снизить интенсивность менструальных болей.
Выбирайте подходящие средства гигиены
Чтобы заниматься физической активностью было комфортно и свободно,
важно правильно подобрать средства гигиены, которые повысят комфорт и придадут чувство уверенности.
Многие женщины при занятиях спортом отдают предпочтение тампонам или менструальным чашам, поскольку эти изделия обеспечивают бóльшую свободу движений. Использование менструальной чаши особенно популярно во время занятий плаванием и йогой, но вы также можете выбрать прокладки, поскольку изделия последнего поколения легко адаптируются к естественным изгибам тела, предлагая во время физических нагрузок полную свободу движений и обеспечивая оптимальный комфорт.
Слушайте свое тело
Физические нагрузки во время менструации не следует выполнять с чрезмерными усилиями.
Если вы чувствуете усталость или усиленные физические симптомы менструации, снизьте интенсивность тренировки или переключитесь на более легкие занятия.
Иногда организму требуется дополнительный отдых, чтобы восстановиться. Если во время менструаций вы регулярно испытываете сильную боль или сильный дискомфорт, стоит посетить специалиста, чтобы проверить, не являются ли эти симптомы признаками проблем со здоровьем.
Практикуйте упражнения на растяжку
Упражнения на растяжку помогут снять мышечное напряжение и активизировать кровообращение. Позы йоги, такие как поза ребенка или кошки, особенно хороши, поскольку помогают облегчить боль в спине и животе. Растяжка расслабляет различные группы мышц и помогает телу расслабиться. Этот вид упражнений особенно полезен перед сном, особенно если вы одна из тех женщин, которые во время менструации страдают бессонницей.
Соблюдайте последовательность
Если вы привыкли к регулярным физическим нагрузкам, прекращать их во время менструации необходимости нет. Даже легкая активность может помочь уменьшить менструальные симптомы, включая перепады настроения, головные боли и мышечное напряжение. Кроме того, исследования показывают, что регулярные физические упражнения улучшают здоровье женщин и могут даже снизить интенсивность менструальных симптомов в долгосрочной перспективе.
Менструация - это не повод пренебрегать спортом, а прекрасная возможность открыть для себя новые способы улучшить свое здоровье и самочувствие.
Интересные факты
- Исследование, опубликованное в International Journal of Sports Physiology and Performance, показывает, что многие женщины чувствуют себя менее энергичными в течение первых двух дней менструации, но это не значит, что вам следует вообще избегать занятий спортом.
- 78% женщин, регулярно занимающихся физической активностью, отмечают, что упражнения умеренной интенсивности помогают уменьшить дискомфорт, такие симптомы, как боль в животе, усталость и перепады настроения.
- Менструация также не является препятствием для высокоинтенсивных тренировок. Исследование 2016 года показало, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) во время менструации улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.
- Правда, у некоторых женщин обильные менструальные кровотечения могут привести к дефициту железа и анемии, что особенно сказывается на результатах у женщин, занимающихся видами спорта, требующих выносливости. Исследования показали, что такие условия оказывают значительное влияние на производительность, особенно у бегунов на длинные дистанции.
- Вопреки различным мифам, купание и даже ныряние во время менструации не вредно. На самом деле в водной среде тело чувствует себя легче, а холодная вода способна уменьшить боль и мышечные спазмы.
Статья создана в сотрудничестве с Libresse.
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