"Женское ралли 2025" завершилось с размахом! Дамы прибыли в ярких нарядах, с оригинальными прическами и креативным макияжем, поражая уникальным дизайном автомобилей и безграничной фантазией. "Мы призывали отдаться женскому творчеству и отпраздновать жизнь в ярких красках - и дамы сделали это со всей мощью!" - заявил главный организатор мероприятия Юрис Кокайнис. Сейчас самое время снова насладиться этим праздником в фотографиях - быть может, вы найдете там себя или своих подруг!