В шествии в поддержку феминизма участие приняли около 100 человек

Шествие прошло по центральным улицам Риги, начавшись в 13:00 выступлениями ораторов на сцене Верманского сада и завершившись в парке Кронвалда.

Целью шествия было создание платформы, которая выражает солидарность всех женщинам, подчеркивает разнообразный опыт и поднимает такие вопросы, как общественная поддержка и содействие равенству за пределами структурных подходов.

Богустова пояснила, что изначально платформа задумывалась как сообщество, где найдут место все представители общества и все женщины, а не только привилегированные. Богустова отметила, что под этим подразумеваются и трансгендерные женщины, мигранты, молодые матери и другие, а это значит, что сообщество планируется сделать максимально инклюзивным.

Богустова добавила, что планы на будущее пока неясны, но не исключила возможности преобразования общины в ассоциацию.

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Движение "Феминизм для всех" перед маршем разъяснило, что интерсекциональность - это подход, который учитывает влияние различных форм дискриминации и неравенства на идентичность и опыт человека с целью понимания сложных форм дискриминации. С другой стороны, интерсекциональный феминизм подчеркивает, что гендерная дискриминация часто взаимодействует с другими формами угнетения, включая расизм, гомофобию, трансфобию, дискриминацию по признаку инвалидности и экономическое неравенство.

"Мы хотим послать обществу и политикам мощный сигнал о том, что феминизм не должен быть сезонным занятием, за которое мы выступаем только 8 марта. Создание по-настоящему инклюзивного общества, где каждый человек защищен как социально, так и экономически, должно быть неоспоримым основополагающим принципом на каждый день", - заявили ранее организаторы шествия.

Феминизм, зародившийся в конце 18-го века, - это движение, выступающее за политическое, социальное и экономическое гендерное равенство. Главным принципом марша было подчеркнуть острую необходимость в инклюзивном обществе, принимающем каждого члена общества.

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