Фото Изысканная публика и яркие гости на премьере спектакля "Национальный канал"

Разочарованный этим решением, Говард сообщает зрителям, что покончит жизнь самоубийством в прямом эфире в своей последней передаче. Он становится неожиданной сенсацией, и число его поклонников стремительно растет. Национальный канал понимает, что развлечения выгоднее новостей и что новости тоже могут быть интересными, если у руля стоит "разъяренный старик", который говорит прямо и откровенно. Пока рейтинги высоки, все кажется хорошо, но можно ли рассчитывать на это в долгосрочной перспективе?