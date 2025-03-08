Сочетая поездки на различные кинофестивали в Европе и церемонии награждения в США, продюсер и режиссер Матисс Кажа также успел подготовить адаптацию фильма "Сеть" (Network, 1976) для театральной сцены.
Фото ⟩ Изысканная публика и яркие гости на премьере спектакля "Национальный канал"
Сюжетная линия фильма (и, соответственно, постановки) повторяет неумолимые повороты медиабизнеса: ветеран-ведущий новостей Национального канала Говард Бил (Эгонс Домбровскис) ведет вечернюю программу главных новостей. Но рейтинги Говарда не самые высокие, и руководство канала решает заменить его более молодым коллегой.
Разочарованный этим решением, Говард сообщает зрителям, что покончит жизнь самоубийством в прямом эфире в своей последней передаче. Он становится неожиданной сенсацией, и число его поклонников стремительно растет. Национальный канал понимает, что развлечения выгоднее новостей и что новости тоже могут быть интересными, если у руля стоит "разъяренный старик", который говорит прямо и откровенно. Пока рейтинги высоки, все кажется хорошо, но можно ли рассчитывать на это в долгосрочной перспективе?