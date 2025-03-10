RUS TVNET в очередной раз рассказывает, как знаменитости провели свои выходные!
Яна Брук в бане, Галкин в Цюрихе и 8 марта
Ольга Камбала изображала Русалочку
Интарс Бусулис выступал
София Стужук праздновала
Noize MC отметил 40-летие
Максим Бусел был на сцене
Евгений Чичваркин в ярком образе
Антон Долин встречался с одноклассниками
Рената Литвинова куда-то ездила
Яна Брук была в бане
Максим Галкин был на гастролях в Цюрихе, но не забыл поздравить с 8 марта
Маркус Рива участвовал в телешоу
Лева Би-2 был в Германии
Светлана Лобода снимала забавные ролики
У Веры Брежневой новая фотосессия
Лайма Вайкуле и Андрей Макаревич готовили
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