Видео Лечение рака: Латвия обеспечена аппаратурой для диагностики, но мало инвестирует в лекарства

В отличие от других стран, в Латвии гораздо больше оборудования для диагностики рака - компьютерных томографов и магнитно-резонансных томографов, - но результаты профилактики и лечения значительно отстают.

Среди стран Балтии в Латвии больше всего компьютерных томографов на миллион жителей: 40 против 33 в Литве и 21 в Эстонии. Средний показатель по ЕС тоже меньше. То же самое относится и к аппаратам магнитно-резонансной томографии. В Латвии их число на миллион жителей составляет 20, в среднем по Евросоюзу - 18, в Литве и Эстонии - по 17.

При этом пациентам все равно приходится ждать в очередях на диагностику, отмечает LTV. Ожидание компьютерной томографии, которую оплачивает государство, варьируется от пяти дней, например, в Гайльэзерс, Краславской или Елгавской больницах, до 367 дней, то есть более года, например, в Балви и Гулбене.

Кроме того, ожидаемая продолжительность жизни при различных онкологических диагнозах в Латвии короче, уровень инвестиций в лекарства самый низкий среди всех трех стран Балтии, а скрининговые обследования на рак проводятся в Латвии реже, чем в среднем по Европе.

К тому же, как отмечает руководитель ассоциации латвийских организаций онкологических пациентов Onkoalianse Ольга Валциня, не все обследования с последующей постановкой диагноза в Латвии проводятся одинаково качественно.

В Минздраве обещают заняться этой проблемой.

"С этого года в радиологии появится методический центр, где также будут представлены индикаторы качества. Для того чтобы мы могли об этом [о качестве обследований] говорить, должны быть эти критерии, которые будут, и тогда методический центр должен будет сказать, что это обследование было некачественным", - заявила директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка.

Видео: Сюжет LTV

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