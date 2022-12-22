Сейм постановил прекратить с 2023 года проведение чековой лотереи

Для участия в лотерее еще можно подавать чеки, выданные до 31 декабря 2022 года.

Министерство финансов в аннотации к законопроекту указало, что эффективность чековой лотереи подвергалась анализу ежегодно с момента ее введения. Оценивая выгоды от проведения чековой лотереи, а также на основании оценки критериев эффективности и анализа использования бюджетных средств Минфин пришел к выводу, что на начальном этапе чековая лотерея была эффективным инструментом в работе Службы государственных доходов (СГД) и сфере борьбы с теневой экономикой, способствовавшим формированию у покупателей привычки запрашивать чеки, что положительно сказалось на поступлениях в госбюджет.

Закон определяет порядок завершения чековой лотереи. Эффективность чековой лотереи полностью зависит от активного участия в ней населения, а динамика и прогнозы показателей участия свидетельствуют о необходимости пересмотра организации чековой лотереи в будущем. Поскольку интерес населения к розыгрышам чеков снижается, продолжать ее было бы нецелесообразно, поэтому необходимо предотвратить риск негативного влияния расходов на организацию чековой лотереи на государственный бюджет, указал Минфин.

Чековая лотерея завершится ежегодным розыгрышем чеков 2022 года, который состоится в феврале 2023 года. Чеки можно подавать до 5 января 2023 года, таким образом, последний розыгрыш декабрьских чеков состоится в январе, а информация о выигравших чеках будет опубликована на сайте чековой лотереи во второе воскресенье января. Информация о результатах ежегодной лотереи будет опубликована в третье воскресенье февраля 2023 года. Обладатели выигравших чеков смогут подать заявку на получение денежного приза или дополнительного приза в течение 30 дней с момента публикации результатов розыгрыша.