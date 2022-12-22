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Очередной пожар на "Адмирале Кузнецове". Зачем России этот устаревший авианосец?

BBC News Русская служба
Очередной пожар на "Адмирале Кузнецове". Зачем России этот устаревший авианосец?
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BBC
"Адмирал Кузнецов" (архивное фото) находится на ремонте с 2017 года
"Адмирал Кузнецов" (архивное фото) находится на ремонте с 2017 года Фото: BBC News

На ремонтируемом в Мурманске авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в четверг произошло возгорание. Ущерба и пострадавших нет, утверждает представитель центра судоремонта "Звёздочка". "Адмирал Кузнецов" на ремонте с 2017 года, и аварии на нем продолжают происходить.

Очаг возгорания находился в каютах на левом борту, сообщили ТАСС в экстренных службах. Его удалось локализовать на площади 6 кв. м. С корабля эвакуировали 20 человек.

Ущерба и пострадавших нет, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Никакого пожара не было, было локальное возгорание, потушено в 11:30 силами личного состава и представителей пожарных служб, которые находятся на территории завода. Оперативно сработала система борьбы за живучесть, повреждений и ущерба нет", - сказал Рахманов.

Строительство тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" началось в 1982 году, через пять лет он был спущен на воду. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов (28 самолетов и 24 вертолета), в составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан".

С 2017 года он стоит на ремонте, но аварии на нем продолжают происходить.

"Построен по не самому удачному проекту"

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов о том, почему Россия не может отказаться от "Адмирала Кузнецова"

"Адмирал Кузнецов", доставшийся России в наследство от СССР, в полной мере соответствует выражению "чемодан без ручки". Это довольно старый корабль, который требует больших средств для того, чтобы привести его в боеспособное состояние, еще больше - для создания полноценной авиационной ударной группировки вокруг него, но при этом отказаться от этого груза тоже невозможно.

Главным аргументом в пользу сохранения "Кузнецова" является сохранение преемственности и традиций палубной авиации. То есть этот корабль нужен для того, чтобы в ВМФ с появлением нового авианосца оставались для него летчики и самолеты.

В 2016 году глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев рассказал, что в начале 2000-х годов "Адмирал Кузнецов" вполне мог быть продан за границу как металлолом.

По его словам, инициаторы этой идеи представили в правительство документ, в котором утверждалось, что на ремонт и модернизацию "Кузнецова" не хватает средств, а вырученные от продажи авианосца деньги можно использовать на строительство нескольких эскадренных миноносцев.

Этот боевой корабль, по мнению экспертов, изначально был построен по не самому удачному проекту: авианесущий крейсер, который был вооружен не только палубной авиацией, но также и противокорабельными ракетами.

Кроме того, у него отсутствовала катапульта, вместо которой палуба заканчивалась взлетным трамплином. Однако полноценного большого авианосца в СССР так и не было построено, а Россия, несмотря на разработку нескольких проектов, так и не заложила ни одного.

Сейчас для создания новых авианосных ударных группировок России не хватает не только самого корабля: отсутствует, в частности, специальная авиация (летающие радары), необходимо построить новые корабли сопровождения, обновить береговую инфраструктуру.

Проблема не только в отсутствии таких самолетов. У "Кузнецова" нет катапульты, а палубные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения или транспортные самолеты просто не могут взлетать без помощи таких ускорителей.

Кроме того, у командования российского ВМФ фактически отсутствует опыт управления крупными авианосными ударными группировками - свои редкие походы "Кузнецов" обычно совершал в сопровождении совсем небольшого числа кораблей.

Тем не менее в 2017 году, после того как "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, его отправили на капитальный ремонт и модернизацию. Задачи были поставлены амбициозные: обновление систем управления полетами, замена летной палубы с трамплином, энергетической установки.

Аварии и пожары "Кузнецова"

История корабля насчитывает несколько происшествий, среди которых есть довольно крупные.

Так, в 2018 году, когда корабль уже находился на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, затонул плавдок ПД-50, в котором и находился "Кузнецов". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца, повредив ее. Тогда один человек пропал без вести, а второй скончался в больнице.

После этого корабль перевели к причальной стенке завода и стали продолжать ремонт там.

В декабре 2019 года на "Кузнецове" возник большой пожар, в результате которого погибли два человека. Тогда ущерб от пожара, как заявлял глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, составил 500 млн рублей.

Верфь - зона риска

Пожары на корабельных верфях и у причалов - не такое уж редкое явление. В России, например, последний крупный пожар произошел всего год назад.

18 декабря 2021 года в сухом доке на территории "Северной верфи" в Санкт-Петербурге загорелся строящийся корвет "Проворный".

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Оказались сильно повреждены палуба и надстройки корабля.

Во время ремонта на борту часто находятся различные горючие материалы - краска, растворители и так далее. При этом там же могут вестись сварочные работы - если будет нарушена техника безопасности, это может привести к пожару.

BBC
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