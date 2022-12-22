Очередной пожар на "Адмирале Кузнецове". Зачем России этот устаревший авианосец?

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов о том, почему Россия не может отказаться от "Адмирала Кузнецова"

"Адмирал Кузнецов", доставшийся России в наследство от СССР, в полной мере соответствует выражению "чемодан без ручки". Это довольно старый корабль, который требует больших средств для того, чтобы привести его в боеспособное состояние, еще больше - для создания полноценной авиационной ударной группировки вокруг него, но при этом отказаться от этого груза тоже невозможно.

Главным аргументом в пользу сохранения "Кузнецова" является сохранение преемственности и традиций палубной авиации. То есть этот корабль нужен для того, чтобы в ВМФ с появлением нового авианосца оставались для него летчики и самолеты.

В 2016 году глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев рассказал, что в начале 2000-х годов "Адмирал Кузнецов" вполне мог быть продан за границу как металлолом.

По его словам, инициаторы этой идеи представили в правительство документ, в котором утверждалось, что на ремонт и модернизацию "Кузнецова" не хватает средств, а вырученные от продажи авианосца деньги можно использовать на строительство нескольких эскадренных миноносцев.

Этот боевой корабль, по мнению экспертов, изначально был построен по не самому удачному проекту: авианесущий крейсер, который был вооружен не только палубной авиацией, но также и противокорабельными ракетами.