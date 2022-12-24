В США и Канаде невиданные морозы. Из-за снегопада под Рождество миллионы остались без света, отменены сотни рейсов

В Чикаго необычно морозно Фото: Getty Images

По его словам, из-за огромного количества выпавших осадков есть опасность возникновения наводнения с приходом более теплой погоды.

Национальная метеорологическая служба США констатирует, что это первое столь масштабное наступление холодов за всю историю наблюдений: во власти зимнего шторма оказалась почти вся территория страны.

Температура воздуха в штате Монтана в пятницу опускалась до -45 градусов по Цельсию. В Мичигане в пятничную ночь температура опустилась до -17 градусов по Цельсию.

Мощные снегопады прогнозируются в Пенсильвании.

В Сиэтле и Портленде жители катаются на коньках по ледяной глазури, покрывшей улицы городов.

Тем временем в прибрежных районах - Новой Англии, Нью-Йорке и Нью- Джерси - наблюдается подтопление береговой линии.

Даже находящиеся значительно южнее - штаты Луизиана, Алабама, Флорида и Джорджия - получили предупреждения о значительном понижении температур.

По данным сайта PowerOutage.us, без электричества остаются более миллиона жителей США.

В Южной Дакоте племена коренных американцев после того, как у них закончилось топливо, были вынуждены жечь одежду, чтобы согреться.

В городе Буффало (штат Нью-Йорк) выпадет до 89 см осадков. Видимость из-за снегопада в городе практически нулевая. Метеорологи призвали местных жителей по возможности не выходить на улицу и отказаться от поездок на автомобиле.

Среди жертв зимнего шторма - погибшие в ДТП люди. Ситуация на дорогах значительно усложнилась из-за погодных условий.