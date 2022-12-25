Рождество в Британии: Карл III и архиепископ Кентерберийский призывают Россию остановить войну

В три часа дня (или шесть вечера по московскому времени) было обнародовано обращение короля Карла III к нации, записанное 13 декабря из часовни Святого Георга, где в сентябре похоронили королеву.

О чем говорили король и архиепископ Кентерберийский

Королевское обращение на Рождество - традиция, заложенная 90 лет назад, в 1932 году, прадедом Карла III Георгом V не без помощи основателя Би-би-си, сэра Джона Рита.

Первое рождественское обращение Карла III к нации в качестве монарха было посвящено солидарности и состраданию.

Король поблагодарил британцев за "любовь и симпатию", которые подданные выразили королевской семье после смерти Елизаветы II.

"Я особенно хочу выразить благодарность всем тем невероятно добрым людям, которые жертвуют продукты, деньги или свое время для поддержки тех, кто нуждается в этом больше всего. Наши церкви, синагоги, мечети, храмы и гурдвары снова вместе кормят голодных", - сказал король.

"Такая искренняя солидарность, воплощение принципа о любви к ближнему как к самому себе, очень вдохновляет", - добавил Карл III.

Фото: BBC

Духовный лидер Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби в своей рождественской проповеди говорил о покойной Елизавете II, росте цен из-за рекордной инфляции в Британии и о войне в Украине.

Он призвал Россию и Южный Судан остановить войны с соседями: "Мир наблюдает, ему не все равно, и правители будут призваны к ответу по справедливости".

"Даже когда мир забывает и отворачивается от несправедливости и страданий, не обращает внимания на войну, Господь через Иисуса присутствует в нем... Бог не оставляет нас", - сказал архиепископ.