В воздухе и на море: где РФ слабее в войне против Украины

Наконец, перед вторжением были опасения, что Россия парализует Украину мощными хакерскими атаками. Эти опасения были не беспочвенны, поскольку в предыдущие годы Украина регулярно была объектом кибернападений. Примерно за неделю до вторжения, 15 февраля, Украина столкнулась с тем, что профильный министр Михаил Федоров назвал "самой крупной DDoS-атакой за историю Украины". Объектами среди прочего стали банки и Минобороны. За день до вторжения были хакерские атаки, в которых подозревали Россию, на правительственные структуры и парламент Украины. Но Киев, похоже, был хорошо подготовлен. Были атаки и после вторжения, но они оказались менее успешными, чем в предыдущие годы. Теперь Россия пытается разрушить критическую инфраструктуру Украины, в частности электросеть, не при помощи хакерских атак, а нанося удары ракетами и беспилотниками.