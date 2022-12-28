Видео ⟩ Убийство школьницы в Царникаве: сколько грозит 18-летнему подозреваемому?

По мнению прокуратуры, 26 июня 2022 года обвиняемый со своей одноклассницей находился в районе променада лесного массива в Царникаве. Когда девушка хотела пойти домой, обвиняемый с целью совершения убийства надел резиновые перчатки и начал ее душить. Потерпевшая оказала сопротивление и попыталась сбежать, но обвиняемый догнал ее и продолжил душить, намотав ей на шею ее же длинные волосы.

От полученных повреждений девушка скончалась на месте преступления. Совершив указанные действия, обвиняемый спрятал тело в лесном массиве.

Начальник отдела по предупреждению и раскрытию убийств Госполиции Евгений Семенов говорит: "У нас была информация, что виновный собирается покончить жизнь самоубийством, поэтому привлекались и другие службы. Были сотрудники как полиции, так и пожарно-спасательной службы. В результате сотрудничества удалось предотвратить риски и задержать возможного преступника".

Представитель прокуратуры Латвийской Республики Иева Шомина говорит, что 21 декабря прокурор Прокуратуры Пририжья направила в Рижский районный суд уголовное дело, в котором в убийство одноклассницы при особо отягчающих обстоятельствах обвиняется 18-летний юноша.

"А именно с особой жестокостью и надругательство над трупом. За такое уголовное преступление Уголовным кодексом может быть назначено пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным надзором до трех лет. "