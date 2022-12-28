Страсти вокруг спектакля с Лией Ахеджаковой: возмущенный депутат и намек на ЧВК Вагнер

84-летняя Лия Ахеджакова сыграет 4 января в ДК "Выборгский" в спектакле "Мой внук Вениамин". Этот факт не понравился депутату Мосгордумы Кириллу Щитову. Щитов опубликовал афишу спектакля с комментарием в Telegram: "У вас там в Питере все с головой в порядке?". Он напомнил слова Лии Ахеджаковой, которая в мае 2022 года, выступая против войны, заявила, что ей "стыдно за своих сограждан", и она "устала от мнимого величия России".

Депутата поддержал вице-спикер Мосгордумы и заместитель главы дирекции информационных программ "Вести" на ВГТРК Андрей Медведев. Он заявил, что "может получиться неплохой перфоманс", а актрисе стоит играть предстоящий в Петербурге спектакль "в сопровождении "музыкантов".

"Лия Меджидовна, а Вам нравится Вагнер?" - написал он.

Портал "Медуза" поясняет, что "музыкантами" называют бойцов подразделения ЧВК Вагнера, которая принимает активное участие в войне России с Украиной (основатель частной военной компании - бизнесмен Евгений Пригожин, близкий к президенту РФ Владимиру Путину).

Лия Ахеджакова в беседе с "Медузой" сказала: "А он [Медведев] в Питере будет? Он с нами едет в Питер? А с какой целью? […] Может быть, он едет с целью запретить мой спектакль?... Какой Вагнер? Он имеет в виду композитора? А почему он лично у меня не спросит про композиторов? […] Если человек […] говорит, что мне нужен оркестр из ЧВК Вагнера, то за этим кроется издевательство".

Официальный представитель актрисы комментариев не дал.

Напомним, после начала российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны и призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.