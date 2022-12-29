"Это слишком страшно". Жители Херсона бегут от безжалостных российских обстрелов

Главная забота 82-летней Тамары - похоронить сына, но город находится под беспрерывным обстрелом Фото: BBC

Выжить здесь - внутри здания или на улице - вопрос везения.

39-летняя волонтер Красного Креста Виктория Ярышко погибла под минометным обстрелом в нескольких метрах от штаба херсонского отделения организации, оборудованного в убежище.

Ее мать, Людмила Бережная, показала нам медаль славы, которую Виктория успела получить при жизни.

"Я счастлива, что ей удалось помочь многим людям. Она была очень доброй. Но мне очень больно. Мне надо прийти в себя и вырастить ее двоих детей. Я говорю им, что они должны гордиться своей мамой, потому что она была героем", - сказала Людмила.

Виктория работала волонтером в организации Международного Красного Креста. У нее остались двое детей Фото: BBC

Виктория жила в подземном убежище Красного Креста вместе со своими детьми - 17-летней Аленушкой и 12-летним Сашей.

Дети по-прежнему там, окруженные заботой коллег мамы - других волонтеров, ставших одной семьей.

"Очень тяжело, когда умирает кто-то настолько близкий. Но если мы остановимся, сдадимся, тогда ее смерть будет напрасной. Мы работаем, чтобы помогать другим выжить. Все остальное вторично", - говорит друг Виктории, волонтер Дмитрий Ракитский.

Но это дается с трудом, когда твоя собственная семья может быть в опасности каждую минуту.

Через несколько секунд мы слышим грохот очередного обстрела, и Дмитрий ходит взад-вперед, пытаясь дозвониться жене. У них двое детей, и он сильно волнуется за семью.

"Они не хотят уезжать. Они боятся за меня, я боюсь за них. Так и живем", - говорит он.

Дмитрий - друг и коллега погибшей Виктории. Он решил остаться в Херсоне, несмотря на риск Фото: BBC

"Больше всего меня бесит, что они всегда целятся в гражданскую инфраструктуру - в частные дома, в многоэтажки, в котельные. Невозможно понять логику этих атак", - говорит Дмитрий.

"У нас почти никогда не бывает воды и электричества. Иногда появляется ненадолго и снова пропадает из-за обстрелов. Но у нас есть газ, и мы можем обогреваться", - рассказывает жительница города Лариса Ревтова.

Сейчас в Херсоне остаются десятки тысяч жителей, но уже дважды на этой неделе власти призвали их покинуть город.

Херсон стал мишенью для безжалостных и неизбирательных атак.