3 простых рецепта праздничного угощения от Сигне Мейране

Крем из прошутто и пармезана

Добавьте масло и перец. Я обычно начинаю с 50 мл, затем добавляю еще 50, а потом смотрю по вкусу. Иногда я добавляю все 200 мл, если собирается много людей и я хочу получить более кремовую пасту, но если я делаю ее только для нас, я делаю ее более грубой, что означает меньше масла - около 100 мл. Крем кладем в банку, закрываем и оставляем в холодильнике. Я подаю его в качестве закуски, мажу на бутерброды, добавляю в пасту или суп.