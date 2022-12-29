Что вы подадите к праздничному новогоднему столу в этом году? Оливье, селедка под шубой, вино и шампанское… все это уже так приелось!
3 простых рецепта праздничного угощения от Сигне Мейране
Сигне Мейране, увлеченный кулинар и автор 13 бестселлеров, подготовила рецепты особых праздничных закусок, которые удивят даже самого взыскательного гостя.
Крем из прошутто и пармезана
Ингредиенты:
- 200 г прошутто или хамона (остатки от ноги, в зависимости от того, что дешевле), кусочками;
- 200 г пармезана, кусочками;
- 1 ч.л. семян фенхеля;
- 1 ст. ложка свежих листьев розмарина;
- 100-200 мл оливкового масла extra virgin;
- 1/2 ч.л. свежемолотого перца.
Приготовление:
Для этого рецепта желателен один важный инструмент - мясорубка, так как это даст наилучшие результаты. Смешайте вместе сыр, мясо, фенхель и розмарин и измельчите через мясорубку, используя самые мелкие отверстия. Сделайте это дважды.
Добавьте масло и перец. Я обычно начинаю с 50 мл, затем добавляю еще 50, а потом смотрю по вкусу. Иногда я добавляю все 200 мл, если собирается много людей и я хочу получить более кремовую пасту, но если я делаю ее только для нас, я делаю ее более грубой, что означает меньше масла - около 100 мл. Крем кладем в банку, закрываем и оставляем в холодильнике. Я подаю его в качестве закуски, мажу на бутерброды, добавляю в пасту или суп.
Оливки, маринованные в ванили и перце
Ингредиенты:
- 1/3 стручка ванили, разрезанного пополам;
- 70 мл оливкового масла extra virgin;
- 20 Тимутский перец, дробленый;
- морская соль по вкусу;
- 2 больших зубчика чеснока, тонко нарезанных;
- 20 сушеный чили, нарезанных тонкими полосками;
- 2 ч.л. свежих листьев тимьяна;
- 3 ч.л. лимонного сока;
- 300 г зеленых оливок и соленых оливок Каламата.
Приготовление:
Поместите все, кроме оливок, в небольшую кастрюлю. Нагревайте на очень слабом огне, пока ингредиенты не нагреются.
Плоской стороной ножа аккуратно сожмите оливки. Когда масло нагреется, добавьте оливки и продолжайте нагревать в течение 5 минут. Снимите с огня, разлейте в банки или любые герметичные контейнеры и оставьте остывать. Затем поставьте в холодильник для настаивания. Можете подавать.
После того как оливки съедены, масло можете использовать для заправки салата (все вкусы уже в нем есть).
Креветки, запеченные в духовке
Ингредиенты:
- 20 г сливочного масла;
- 20 мл мягкого оливкового масла;
- 2 зубчика чеснока;
- 28 креветок (7 на человека);
- 1 чайная ложка измельченного розмарина;
- соль Sel Guerande или Maldon по вкусу;
- свежемолотый перец по вкусу.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200°. Смешайте сливочное масло, оливковое масло и чеснок в керамической сковороде и поставьте в духовку на 7-9 минут, пока чеснок не начнет пузыриться и менять цвет. Добавьте креветки и розмарин, перемешайте и поставьте в духовку еще на 10 минут. Выньте и посыпьте солью и перцем. Подавайте к столу. Иногда я люблю посыпать сверху немного чили, но это зависит от моего настроения.
Витаутас Пазерецкас, посол французского коньячного дома Courvoisier в странах Балтии, в свою очередь, делится рецептами необычных коктейлей, которые идеально подойдут к этим блюдам.
Коктейль Sidecar
Ингредиенты:
- 45 мл коньяка*;
- 20 мл - Triple sec/Orange Curacao;
- 20 мл - свежий лимонный сок.
Приготовление:
- Положите сахарный песок на тарелку. Намочите только ободки (края) стаканов в воде, затем обмакните в сахар.
- В коктейльном шейкере смешайте коньяк, Triple sec или Orange Curacao, лимонный сок и лед.
- Встряхивайте в течение 10-20 секунд, чтобы тщательно охладить, затем процедите в бокал для мартини или купе. Украсьте апельсиновым или лимонным твистом (спиралькой кожуры).
Коктейль French twist
Ингредиенты:
- 50 мл коньяка*;
- 15 мл - Triple Sec/Orange Curacao;
- 20 мл - простого сиропа;
- 15 мл - лимонного сока;
- 90 мл - содовой воды.
Приготовление:
- Смешайте в шейкере все ингредиенты, кроме газированной воды.
- Добавьте лед.
- Встряхните и процедите через свежий колотый или дробленый лед в бокал Double Old Fashioned.
- Долейте содовой водой и украсьте лимонным твистом.
Коктейль Island daisy
50 мл коньяка*;
- 20 мл - Ананасовый сок;
- 15 мл - Миндальный сироп;
- 15 мл - свежевыжатого лимонного сока.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в шейкере и энергично встряхните.
- Перелейте в бокал Highball или Double Old Fashioned на половину наполненный колотым или крошеным льдом.
- Добавьте еще льда и украсьте ломтиком ананаса.
*Во всех рецептах коктейлей был использован коньяк V.S.O.P. Cognac.
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