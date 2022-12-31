Стивен Кинг поделился новогодним желанием, связанным с Украиной

Стивен Кинг ответил в Twitter на вопрос о том, чего бы он пожелал в 2023 году.

"Мира в Украине", - кратко написал он.

Напомним, сразу после 24 февраля Стивен Кинг заявил, что прекращает издавать свои книги в РФ. В Twitter он поделился снимком в футболке с надписью "Я с Украиной" ("I stand with Ukraine").

"Обычно я не публикую свои фотографии, но сегодняшний день - исключение", - сказал писатель.