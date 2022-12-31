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Стивен Кинг поделился новогодним желанием, связанным с Украиной

rus.tvnet.lv
Стивен Кинг поделился новогодним желанием, связанным с Украиной
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Знаменитый американский писатель Стивен Кинг озвучил свое главное новогоднее желание в этом году, пишет "Униан".

Стивен Кинг ответил в Twitter на вопрос о том, чего бы он пожелал в 2023 году.

"Мира в Украине", - кратко написал он. 

Напомним, сразу после 24 февраля Стивен Кинг заявил, что прекращает издавать свои книги в РФ. В Twitter он поделился снимком в футболке с надписью "Я с Украиной" ("I stand with Ukraine").

"Обычно я не публикую свои фотографии, но сегодняшний день - исключение", - сказал писатель

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