Знаменитый американский писатель Стивен Кинг озвучил свое главное новогоднее желание в этом году, пишет "Униан".
Стивен Кинг поделился новогодним желанием, связанным с Украиной
Стивен Кинг поделился новогодним желанием, связанным с Украиной
Стивен Кинг ответил в Twitter на вопрос о том, чего бы он пожелал в 2023 году.
"Мира в Украине", - кратко написал он.
Напомним, сразу после 24 февраля Стивен Кинг заявил, что прекращает издавать свои книги в РФ. В Twitter он поделился снимком в футболке с надписью "Я с Украиной" ("I stand with Ukraine").
"Обычно я не публикую свои фотографии, но сегодняшний день - исключение", - сказал писатель.
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