Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны, пишет Русская служба BBC.
Россия обстреляла Украину в канун Нового года. В Киеве взрывы, есть пострадавшие
В Киеве в результате обстрелов погиб один человек, и еще 20 пострадали, 14 из них госпитализированы. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.
"Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы […] Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушения. Спасатели и медики следуют на места", - сообщает Кличко.
Также сообщается, что в результате обстрела, в городе Хмельницкий пострадали семь человек, трое из них - в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Сергей Гамалий.
В Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях в ожидании ракетных обстрелов производятся отключения электроэнергии.
Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что зафиксированы пуски ракет со стороны России.
"Враг хочет испортить этот день, выстоим", - написал глава Сумской области Дмитрий Живицкий. О взрывах также пишет мэр Николаева Александр Сенкевич.
Кроме того, по данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, город Хмельницкий был атакован дронами, в результате чего два человека получили ранения, пишет телеканал "Дождь".
В Киевской, Хмельницкой, Житомирской и других областях работают системы ПВО, сообщают главы этих регионов.
Уже сообщалось, что в четверг, 29 декабря, Россия в очередной раз обстреляла Украину ракетами. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.
В Киеве сбитые обломки сбитых ракет упали на три частных дома и припаркованный автомобиль. В Киеве без электричества оставались 40% потребителей, указал мэр города Виталий Кличко.
В Харькове несколько запущенных Россией ракет достигли цели. Нанесен урон критической инфраструктуре, в городе была остановлена работа метро.
Генштаб ВСУ заявил, что "противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования".
Также в ВСУ говорят о том, что 12 крылатых ракет были сбиты. Из них шесть в пределах Киевской области, пять над Житомирской и одна над Хмельницкой.
Галерея: Украина после обстрелов 29 декабря
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