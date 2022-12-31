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Россия обстреляла Украину в канун Нового года. В Киеве взрывы, есть пострадавшие

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rus.tvnet.lv
Россия обстреляла Украину в канун Нового года. В Киеве взрывы, есть пострадавшие
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Разрушения в Киеве после обстрела 31 декабря
Разрушения в Киеве после обстрела 31 декабря Фото: AP/Scanpix

Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны, пишет Русская служба BBC.

В Киеве в результате обстрелов погиб один человек, и еще 20 пострадали, 14 из них госпитализированы. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.

"Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы […] Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушения. Спасатели и медики следуют на места", - сообщает Кличко.

Также сообщается, что в результате обстрела, в городе Хмельницкий пострадали семь человек, трое из них - в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Сергей Гамалий.

В Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях в ожидании ракетных обстрелов производятся отключения электроэнергии.

Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что зафиксированы пуски ракет со стороны России.

"Враг хочет испортить этот день, выстоим", - написал глава Сумской области Дмитрий Живицкий. О взрывах также пишет мэр Николаева Александр Сенкевич.

Кроме того, по данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, город Хмельницкий был атакован дронами, в результате чего два человека получили ранения, пишет телеканал "Дождь".

В Киевской, Хмельницкой, Житомирской и других областях работают системы ПВО, сообщают главы этих регионов.

Уже сообщалось, что в четверг, 29 декабря, Россия в очередной раз обстреляла Украину ракетами. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.

В Киеве сбитые обломки сбитых ракет упали на три частных дома и припаркованный автомобиль. В Киеве без электричества оставались 40% потребителей, указал мэр города Виталий Кличко.

В Харькове несколько запущенных Россией ракет достигли цели. Нанесен урон критической инфраструктуре, в городе была остановлена работа метро.

Генштаб ВСУ заявил, что "противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования".

Также в ВСУ говорят о том, что 12 крылатых ракет были сбиты. Из них шесть в пределах Киевской области, пять над Житомирской и одна над Хмельницкой.

Галерея: Украина после обстрелов 29 декабря

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