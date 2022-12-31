Россия обстреляла Украину в канун Нового года. В Киеве взрывы, есть пострадавшие

Уже сообщалось, что в четверг, 29 декабря, Россия в очередной раз обстреляла Украину ракетами. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.

В Киеве сбитые обломки сбитых ракет упали на три частных дома и припаркованный автомобиль. В Киеве без электричества оставались 40% потребителей, указал мэр города Виталий Кличко.

В Харькове несколько запущенных Россией ракет достигли цели. Нанесен урон критической инфраструктуре, в городе была остановлена работа метро.

Генштаб ВСУ заявил, что "противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования".

Также в ВСУ говорят о том, что 12 крылатых ракет были сбиты. Из них шесть в пределах Киевской области, пять над Житомирской и одна над Хмельницкой.

Галерея: Украина после обстрелов 29 декабря