Даугавпилс - самый "жаркий" город Латвии 1 января

Хотя с севера уже поступает более прохладный воздух, на юге страны температура все еще повышается.

В Литве и Польше в воскресенье температура достигла +14 и +18 градусов. Во многих регионах Европы также побиты рекорды тепла для января.

До этого самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии в январе, была зафиксирована 10 января 2007 года в Мерсрагсе и Елгаве - +10,7 градуса.

Прежний температурный рекорд на Новый год составлял +9,5 градуса и был зарегистрирован в 1984 году в Елгаве.