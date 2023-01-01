Температура воздуха в Даугавпилсе в воскресенье, 1 января, повысилась до +11,1 градуса, и столь теплая погода в январе фиксируется в Латвии впервые за всю историю метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Даугавпилс - самый "жаркий" город Латвии 1 января
Даугавпилс - самый "жаркий" город Латвии 1 января
Хотя с севера уже поступает более прохладный воздух, на юге страны температура все еще повышается.
В Литве и Польше в воскресенье температура достигла +14 и +18 градусов. Во многих регионах Европы также побиты рекорды тепла для января.
До этого самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии в январе, была зафиксирована 10 января 2007 года в Мерсрагсе и Елгаве - +10,7 градуса.
Прежний температурный рекорд на Новый год составлял +9,5 градуса и был зарегистрирован в 1984 году в Елгаве.
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