Теперь бесплатные тесты на Covid-19 только для пациентов больниц

Как заявили в Минздраве, на предыдущем этапе пандемии Covid-19 было важно проводить масштабное тестирование, чтобы выявить как можно больше случаев Covid-19 и предотвратить его распространение мерами эпидемиологической безопасности в очагах инфекции.

С изменением характеристик вируса, эпидемиологической ситуации и подхода к противоэпидемическим мероприятиям, а также с учетом доступности вакцинации меры строгого эпидемиологического контроля в очагах Covid-19 уже не имеют существенного значения.

Амбулаторно тестирование будет оплачиваться беременным женщинам с симптомами Covid-19 после того, как врач оценит необходимость теста и важность результатов в процессе лечения.