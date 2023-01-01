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Теперь бесплатные тесты на Covid-19 только для пациентов больниц

rus.tvnet.lv/LETA
Теперь бесплатные тесты на Covid-19 только для пациентов больниц
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Градусник. Иллюстративное фото
Градусник. Иллюстративное фото Фото: Madis Veltman

С учетом эпидемиологической ситуации и снижения значимости тестирования на Covid-19 с точки зрения эпидемиологического надзора с 1 января государство будет оплачивать тестирование на Covid-19 только при наличии клинических показаний у пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. Об этом агентству LETA сообщили в Минздраве.

Как заявили в Минздраве, на предыдущем этапе пандемии Covid-19 было важно проводить масштабное тестирование, чтобы выявить как можно больше случаев Covid-19 и предотвратить его распространение мерами эпидемиологической безопасности в очагах инфекции.

С изменением характеристик вируса, эпидемиологической ситуации и подхода к противоэпидемическим мероприятиям, а также с учетом доступности вакцинации меры строгого эпидемиологического контроля в очагах Covid-19 уже не имеют существенного значения.

Амбулаторно тестирование будет оплачиваться беременным женщинам с симптомами Covid-19 после того, как врач оценит необходимость теста и важность результатов в процессе лечения.

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