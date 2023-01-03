10 известных, богатых и исторических личностей, которые женились на своих родственниках

Браки между двоюродными братьями и сестрами исторически практиковались для сохранения богатства в семейной линии и создания альянсов. Некоторые из самых известных, богатых и влиятельных людей мира вступали в брак со своими двоюродными братьями и сестрами, пишет Apollo.lv со ссылкой на Insider.
Издание собрало 10 человек, которые сознательно или неосознанно связали себя узами брака со своими кузенами и кузинами.
Королева Елизавета II и принц Филипп
Королева Великобритании Елизавета II вышла замуж за принца Филиппа в 1947 году, они троюродные брат и сестра.
Их 70-летний брак продлился до смерти Филиппа в 2017 году. Хотя и ходили слухи, что у Филиппа были другие отношения, Елизавета II искренне любила его на протяжении всей их совместной жизни.
Кевин Бейкон и Кира Седжвик
Бейкон и Седжвик женаты с 1988 года. Лишь несколько лет спустя пара узнала, что они брат и сестра в девятом поколении.
В 2012 году их генеалогия была исследована в шоу PBS Finding Your Roots ("Открывая свои корни").
Рудольф Джулиани и Регина Перуджи
Бизнесмен и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани был женат на своей троюродной сестре 14 лет. Он женился на Регине Перуджи в 1968 году, детей у пары не было.
Второй брак Альберта Эйнштейна
Известный физик Альберт Эйнштейн в 1919 году женился на Эльзе Ловенталь, которая являлась его двоюродной сестрой по материнской линии, а также троюродной сестрой по отцовской линии. Это был второй брак Эйнштейна.