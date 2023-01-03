10 известных, богатых и исторических личностей, которые женились на своих родственниках

Они были женаты до смерти Эльзы в 1936 году. Хотя у Эйнштейна были свободные отношения, он писал Эльзе письма, путешествуя и читая лекции. Физик умер в 1955 году.

Франклин и Элеонора Рузвельт

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Бывший президент США Франклин Рузвельт женился на шестиюродной сестре Элеоноре Рузвельт в 1905 году. Уже с 1903 года у них были тайные отношения. За время 40-летнего брака у них родились шестеро детей.

Однако в 1918 году у Рузвельта возник другой роман, узнав о котором Элеонора была потрясена. Они остались в браке и поддерживали дружеские отношения, однако их сын Джеймс описывал их как "вооруженное перемирие".

Джерри Ли Льюис и Майра Гейл Браун

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В возрасте 22 лет американский певец Джерри Ли Льюис женился на своей 13-летней двоюродной сестре (по некоторым версиям - племяннице) Майре Гейл Браун. Льюис врал прессе, рассказывая, что Майре 15 лет. Их брак продлился до 1970 года, пока женщина не рассказала, что Льюис подвергал ее "всем мыслимым формам физического и психического насилия".

Брак Эдгара Аллана По

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Американский писатель Эдгар Аллан По тоже женился на своей двоюродной сестре, когда она была подростком. В то время писателю было 27 лет, а его кузине Вирджинии Элизе Клемм - 13.