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10 известных, богатых и исторических личностей, которые женились на своих родственниках
Иллюстративное фото Фото: Demiantseva Olha/Shutterstock
Apollo.lv rus.tvnet.lv
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10 известных, богатых и исторических личностей, которые женились на своих родственниках
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Браки между двоюродными братьями и сестрами исторически практиковались для сохранения богатства в семейной линии и создания альянсов. Некоторые из самых известных, богатых и влиятельных людей мира вступали в брак со своими двоюродными братьями и сестрами, пишет Apollo.lv со ссылкой на Insider.

Издание собрало 10 человек, которые сознательно или неосознанно связали себя узами брака со своими кузенами и кузинами. 

Королева Елизавета II и принц Филипп

Фото: Lorna Roberts/Shutterstock

Королева Великобритании Елизавета II вышла замуж за принца Филиппа в 1947 году, они троюродные брат и сестра.

Их 70-летний брак продлился до смерти Филиппа в 2017 году. Хотя и ходили слухи, что у Филиппа были другие отношения, Елизавета II искренне любила его на протяжении всей их совместной жизни.

Кевин Бейкон и Кира Седжвик

Фото: Reuters/Scanpix

Бейкон и Седжвик женаты с 1988 года. Лишь несколько лет спустя пара узнала, что они брат и сестра в девятом поколении. 

В 2012 году их генеалогия была исследована в шоу PBS Finding Your Roots ("Открывая свои корни").

Рудольф Джулиани и Регина Перуджи

Фото: Picture alliance/Scanpix

Бизнесмен и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани был женат на своей троюродной сестре 14 лет. Он женился на Регине Перуджи в 1968 году, детей у пары не было.

Второй брак Альберта Эйнштейна

Фото: spatuletail/Shutterstock

Известный физик Альберт Эйнштейн в 1919 году женился на Эльзе Ловенталь, которая являлась его двоюродной сестрой по материнской линии, а также троюродной сестрой по отцовской линии. Это был второй брак Эйнштейна.

Они были женаты до смерти Эльзы в 1936 году. Хотя у Эйнштейна были свободные отношения, он писал Эльзе письма, путешествуя и читая лекции. Физик умер в 1955 году.

Франклин и Элеонора Рузвельт

Фото: AP/Scanpix

Бывший президент США Франклин Рузвельт женился на шестиюродной сестре Элеоноре Рузвельт в 1905 году. Уже с 1903 года у них были тайные отношения. За время 40-летнего брака у них родились шестеро детей.

Однако в 1918 году у Рузвельта возник другой роман, узнав о котором Элеонора была потрясена. Они остались в браке и поддерживали дружеские отношения, однако их сын Джеймс описывал их как "вооруженное перемирие".

Джерри Ли Льюис и Майра Гейл Браун

Фото: EPA/Scanpix

В возрасте 22 лет американский певец Джерри Ли Льюис женился на своей 13-летней двоюродной сестре (по некоторым версиям - племяннице) Майре Гейл Браун. Льюис врал прессе, рассказывая, что Майре 15 лет. Их брак продлился до 1970 года, пока женщина не рассказала, что Льюис подвергал ее "всем мыслимым формам физического и психического насилия".

Брак Эдгара Аллана По

Фото: Everett Collection/Shutterstock

Американский писатель Эдгар Аллан По тоже женился на своей двоюродной сестре, когда она была подростком. В то время писателю было 27 лет, а его кузине Вирджинии Элизе Клемм - 13.

Динамика их отношений описывается по-разному. Некоторые биографы утверждают, что эти двое любили друг друга как брат и сестра и Эдгар называл ее "Сисси" ("сестричка"), а Вирджиния называла своего возлюбленного "Эдди". Вирджиния умерла от туберкулеза в 1847 году, после чего Эдгар написал несколько своих самых известных стихотворений.

Королева Виктория и принц Альберт 

Фото: Everett Collection/Shutterstock

В 1840 году королева Великобритании Виктория вышла замуж за своего двоюродного брата принца Альберта Саксен-Кобург-Готского. У пары были любовные отношения и девять детей.

Виктория описала брачную ночь как "невероятное блаженство". Женщина была опустошена, когда Альберт умер в 1861 году. Всю оставшуюся жизнь она носила черную одежду. Королева Виктория правила страной 63 года и была вторым британским монархом по продолжительности правления после королевы Елизаветы II.

Томас Джефферсон и Марта Вейлс Скелтон

Фото: Kovalchuk Oleksandr/Shutterstock

Третий президент Соединенных Штатов Томас Джефферсон женился на своей троюродной сестре Марте Вейл Скелтон Джефферсон в 1772 году, когда Марта овдовела.

Марта умерла в 1782 году, и Джефферсон на ее смертном одре поклялся, что больше никогда не женится. Однако позже стало известно об отношениях Джефферсона с Салли Хемингс, рабыней-квартероном, сводной сестрой Марты. 

Себастьян Бах и Мария Барбара Бах

Фото: Nicku/Shutterstock

Композитор Иоганн Себастьян Бах женился на троюродной сестре в 1701 году. Мария Барбара была вокалисткой, у них было семеро детей.

После смерти Марии в 1720 году Бах женился на другой вокалистке, Анне Магдалене.

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