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Госполиция просит помощи в поисках пропавшего юноши

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Госполиция просит помощи в поисках пропавшего юноши
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Пропавший без вести юноша Хелвис Курситис.
Пропавший без вести юноша Хелвис Курситис. Фото: Valsts policijas foto

Должностные лица Кенгарагского участка полиции Риги ищут Хельвиса Курситиса 2002 года рождения, который 31 декабря прошлого года ушел из своего дома в Риге на ул. Маскавас и до сих пор не вернулся.

Приметы юноши: рост 190 см, среднее телосложение, короткие волосы.

Был одет в черную куртку, джинсы, на нем была серая шапка.

Государственная полиция призывает осмотреть фотографию молодого человека и отозваться каждого, в чьем распоряжении имеется информация о его возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.

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