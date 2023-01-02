Должностные лица Кенгарагского участка полиции Риги ищут Хельвиса Курситиса 2002 года рождения, который 31 декабря прошлого года ушел из своего дома в Риге на ул. Маскавас и до сих пор не вернулся.
Госполиция просит помощи в поисках пропавшего юноши
Госполиция просит помощи в поисках пропавшего юноши
Приметы юноши: рост 190 см, среднее телосложение, короткие волосы.
Был одет в черную куртку, джинсы, на нем была серая шапка.
Государственная полиция призывает осмотреть фотографию молодого человека и отозваться каждого, в чьем распоряжении имеется информация о его возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.
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