Закончился период наиболее интенсивных атак российских войск в районе Бахмута. Дальнейшие успехи России на этом направлении в ближайшее время маловероятны, считают в британской военной разведке.
Разведка: интенсивные атаки россиян на Бахмут прекратились
В последнем отчете британской военной разведки говорится, что в середине декабря российские солдаты и бойцы частной военной компании "Вагнер" участили свои атаки силами пехоты у города Бахмут. Однако многие из этих операций плохо поддерживались.
"За последние десять дней Украина направила значительные подкрепления для защиты этого сектора, и частота атак российских войск, по-видимому, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря", - говорится в сообщении.
Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время ведутся на уровне взвода или даже дивизии, и маловероятно, что Россия сможет добиться значительного прогресса под Бахмутом в ближайшую неделю, считают в британской разведке.
В разведке добавляют, что в боях под Бахмутом большие потери понесли и российская, и украинская стороны.
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