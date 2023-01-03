Разведка: интенсивные атаки россиян на Бахмут прекратились

В последнем отчете британской военной разведки говорится, что в середине декабря российские солдаты и бойцы частной военной компании "Вагнер" участили свои атаки силами пехоты у города Бахмут. Однако многие из этих операций плохо поддерживались.

"За последние десять дней Украина направила значительные подкрепления для защиты этого сектора, и частота атак российских войск, по-видимому, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря", - говорится в сообщении.

Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время ведутся на уровне взвода или даже дивизии, и маловероятно, что Россия сможет добиться значительного прогресса под Бахмутом в ближайшую неделю, считают в британской разведке.

В разведке добавляют, что в боях под Бахмутом большие потери понесли и российская, и украинская стороны.