Вт, 3.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Разведка: интенсивные атаки россиян на Бахмут прекратились

rus.tvnet.lv
Разведка: интенсивные атаки россиян на Бахмут прекратились
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 1
Война в Украине. Иллюстративное фото
Война в Украине. Иллюстративное фото Фото: SIPA/Scanpix

Закончился период наиболее интенсивных атак российских войск в районе Бахмута. Дальнейшие успехи России на этом направлении в ближайшее время маловероятны, считают в британской военной разведке.

В последнем отчете британской военной разведки говорится, что в середине декабря российские солдаты и бойцы частной военной компании "Вагнер" участили свои атаки силами пехоты у города Бахмут. Однако многие из этих операций плохо поддерживались.

"За последние десять дней Украина направила значительные подкрепления для защиты этого сектора, и частота атак российских войск, по-видимому, снизилась по сравнению с пиком в середине декабря", - говорится в сообщении.

Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время ведутся на уровне взвода или даже дивизии, и маловероятно, что Россия сможет добиться значительного прогресса под Бахмутом в ближайшую неделю, считают в британской разведке.

В разведке добавляют, что в боях под Бахмутом большие потери понесли и российская, и украинская стороны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх