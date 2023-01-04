Люди предсказывают смерти знаменитостей: что сбылось в прошлом году и кто в списке-2023?

На прошлый год - 2022-й - сайт составил список из 50 человек, которые, по мнению прогнозирующих, могли в том году отойти в мир иной.

Лучше всего предсказания сайта сработали в 2020 году, когда угадали 20 человек.

В 2021 году правильно была предсказана смерть 12 популярных людей. Среди них были принц Филипп и актриса Бетти Уайт. Стоит отметить, что актриса скончалась в последний день 2021 года - 31 декабря.

В список 2022 года попали такие знаменитости, как экс-президент США Джимми Картер, политик и предприниматель Михаил Горбачев, телеведущий Дэвид Аттенборо, бывший император Японии Акихито, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, актер Майкл Джон Гэмбон, легенда футбола Пеле и королева Елизавета II. Подробный список тут.

Из этого списка прогноз сбылся в 14 случаях.

The DeathList 2023

В этом году сайт "номинировал" также 50 человек. Среди них: американский актер и комик Дик Ван Дайк (98), американский государственный деятель Генри Киссинджер (100), британский ведущий шоу The Price is Right Боб Бэйкер (100), бывший президент США Джимми Картер (99), художница Йоко Оно (90), актер и комик Боб Ньюхарт (94), певица Тина Тернер (84), гитарист группы Duran Duran Энди Тейлор (63) и др. Полный список смотрите тут.

Как бы то ни было, желаем этим людям крепкого здоровья и чтобы предсказания не сбылись!