Убийство в Вентспилсе на Новый год: один человек арестован

Мужчина вышел из дома покурить, однако в 2:40 был убит недалеко от дверей дома.

Рядом с местом событий находится магазин Citro, однако продавец указывает, что на соответствующей стороне не установлены камеры видеонаблюдения. Соседи слышали крики пьяных людей.

Жительница дома Кристине вызвала неотложную помощь, так как подумала, что ссорится какая-то семья. Женщина заметила на улице лужу крови.

"Такой приятный латышскоговорящий мужчина, выглядел примерно лет на 50", - описала умершего мужчину Кристине.

В свою очередь соседка Аустра слышала женский плачь. Мать убитого мужчины рассказала, что сын приехал в Латвию отпраздновать Новый год и встретиться с сыном. Теперь ребенок потерял отца.

Мать указывает, что сын вышел, чтобы выбросить мусор и покурить.

Его ударили ножом дважды - в сердце и в район живота.

Стражи порядка начали уголовный процесс и провели несколько задержаний.

"В данный момент к одному из подозреваемых применена мера пресечения - заключение под стражу", - указала представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.

Полиция призывает отозваться очевидцев происшествия, а также владельцев машин, которые оборудованы видеорегистраторами и, возможно, зафиксировали происшедшее, проезжая в 2:20 мимо места событий или находящегося рядом магазина Citro.

Видеоматериалы призывают присылать на электронную почту kanc@kurzeme.vp.gov.lv, указав в теме письма "По поводу событий в Вентспилсе на улице Саулес, 108".

В свою очередь очевидцы происшествия могут связаться с полицией, позвонив по номеру телефона 110. Анонимность гарантируется.

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