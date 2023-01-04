Сегодня прогремело заявление председателя Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивара Аболиньша об "абсолютном доминировании русского языка" в латвийских СМИ. Портал RUS TVNET разобрался, что имеется в виду.
Точно ли "русский язык доминирует в СМИ?" Проверяем заявление Аболиньша
Так о чем заявление?
Аболиньш сказал следующее:
"Мы сейчас живем в информационном пространстве, где абсолютно доминирует русский язык, и это после того, как 121 связанное с Россией СМИ было исключено из латвийского информационного пространства. Год назад это абсолютное доминирование русского языка было еще больше.
Аргументы о том, что русскоязычных чего-то лишают, не соответствуют действительности, потому что на русском языке люди могут смотреть очень и очень большую часть контента, а на латышском - очень, очень, очень, очень небольшую его часть".
Надо уточнить, что заявление Аболиньша коррелирует с вышедшей недавно стратегией NEPLP о развитии электронных СМИ до 2027 года включительно. Полностью со стратегией можно ознакомиться здесь, но нас интересует конкретно задача А-1-2, которая сильно совпадает с тем, что сказал председатель NEPLP.
Говорится там следующее:
"Нужно увеличить долю содержания на латышском языке в информационном пространстве Латвии, чтобы уравновесить текущую ситуацию (на момент принятия стратегии из 254 доступных для ретрансляции в Латвии аудио- и аудиовизуальных программ137 телепрограмм были доступны на русском языке и только 46 - на латышском)".
Далее уточняется, что нужно искать способы обеспечить перевод иностранных программ или добавление дорожки субтитров на латышском языке.
Так что, когда Аболиньш говорит про "доминирование русского языка", он имеет в виду именно телевидение.
Откуда такая информация?
У NEPLP есть список телеканалов, которые доступны для ретрансляции на территории Латвии (полностью с ним ознакомиться можно здесь). Если телеканал не находится в списке, то его ретрансляция на территории Латвии запрещена. Поэтому там нет зарегистрированных в России телеканалов.
Также в списке указывается язык, на котором доступно вещание этого канала. Иногда телеканалы используют в своем вещании сразу несколько языков - например, канал BEST4SPORT TV, который доступен на русском, латышском и английском языках.
И вот именно посчитав доступность языков, NEPLP и вычислил, что лишь 46 телеканалов предлагают содержание на латышском языке, а 137 - на русском. При этом среди предлагающих содержание на русском языке есть и украинские телеканалы (например, "1+1" или "Квартал ТВ"), и западные каналы (Animal Planet, Cartoon Network, Euronews и так далее).
Примечательно, что есть и телеканалы, которые предлагают содержание только на русском языке, но зарегистрированы они в Европе. Например, каналы "Детский мир" и "Наше любимое кино" (страна регистрации - Германия) или "НЕБЕСА ТВ7" (страна регистрации - Финляндия).
Значит, это правда?
Частично. Начнем с того, что в списке, предоставленном NEPLP, русский язык предлагают 125 телеканалов, а не 137, как сказано в стратегии, и не 121, как заявил Аболиньш. Также отметим, что исключительно на русском языке вещают лишь 26 каналов, у остальных доступна дорожка на другом языке (чаще всего - английском).
Кроме того, в эти 26 каналов входят, например, "Квартал ТВ" - который фактически уже вещает только на украинском; "Телеклуб" - который работает лишь с 18:00 до 4:00; и Sport 1 HD - который не предлагает ни один оператор.
Также нужно указать, что самый популярный язык среди вещателей - английский. Его используют 143 телеканала.
Тогда чего опять к русскому языку привязались?
NEPLP в своей стратегии и не говорит про русский язык как таковой. Проблема в отсутствии возможности потреблять большую часть содержания телеканалов на латышском языке. Эта проблема и будет решаться в ближайшем будущем, в том числе и обеспечением дорожки субтитров на латышском языке.
Почему Аболиньш упомянул именно русский язык, а не английский? Вероятно, потому, что именно русскоязычное национальное меньшинство говорит о нехватке качественного содержания на русском языке.
Правда, следует учитывать, что NEPLP провел именно количественный, а не качественный анализ ситуации. О том, насколько русскоязычным хватает, например, новостной повестки о ситуации в Латвии, можно продолжать дискутировать.
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