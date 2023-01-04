Точно ли "русский язык доминирует в СМИ?" Проверяем заявление Аболиньша

Далее уточняется, что нужно искать способы обеспечить перевод иностранных программ или добавление дорожки субтитров на латышском языке.

Так что, когда Аболиньш говорит про "доминирование русского языка", он имеет в виду именно телевидение.

Откуда такая информация?

У NEPLP есть список телеканалов, которые доступны для ретрансляции на территории Латвии (полностью с ним ознакомиться можно здесь). Если телеканал не находится в списке, то его ретрансляция на территории Латвии запрещена. Поэтому там нет зарегистрированных в России телеканалов.

Также в списке указывается язык, на котором доступно вещание этого канала. Иногда телеканалы используют в своем вещании сразу несколько языков - например, канал BEST4SPORT TV, который доступен на русском, латышском и английском языках.

И вот именно посчитав доступность языков, NEPLP и вычислил, что лишь 46 телеканалов предлагают содержание на латышском языке, а 137 - на русском. При этом среди предлагающих содержание на русском языке есть и украинские телеканалы (например, "1+1" или "Квартал ТВ"), и западные каналы (Animal Planet, Cartoon Network, Euronews и так далее).

Примечательно, что есть и телеканалы, которые предлагают содержание только на русском языке, но зарегистрированы они в Европе. Например, каналы "Детский мир" и "Наше любимое кино" (страна регистрации - Германия) или "НЕБЕСА ТВ7" (страна регистрации - Финляндия).

Значит, это правда?