Латвия сейчас живет в информационном пространстве, в котором абсолютно доминирует русский язык. Об этом в среду в интервью Латвийскому радио заявил председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш, сообщает агентство LETA.
Глава NEPLP: В латвийских СМИ абсолютно доминирует русский язык
Он отметил, что в Латвии доступны 252 средства массовой информации, 127 из которых - на русском языке, тогда как на латышском языке доступны 42.
"Мы сейчас живем в информационном пространстве, где абсолютно доминирует русский язык, и это после того, как 121 связанное с Россией СМИ было исключено из латвийского информационного пространства. Год назад это абсолютное доминирование русского языка было еще больше.
Аргументы о том, что русскоязычных чего-то лишают, не соответствуют действительности, потому что на русском языке люди могут смотреть очень и очень большую часть контента, а на латышском - очень, очень, очень, очень небольшую его часть", - отметил Аболиньш.
Он указал, что в Законе об электронных СМИ и в Законе об общественных СМИ говорится об обеспечении контента на языке нацменьшинств, а также на иностранных языках, однако не говорится об обеспечении контента именно на русском языке, несмотря на то, что он является приоритетным как в общественных, так и в коммерческих СМИ.
"Закон говорит о множестве языков нацменьшинств, которые используются в Латвии. Таким образом, мы не видим никаких причин продолжать это абсолютное доминирование русского языка", - сказал Аболиньш, добавив, что "Латвийское радио 4" позиционируется как программа, задуманная для нацменьшинств.
Председатель NEPLP также отметил, что если Латвия хочет иметь сильное информационное пространство, то нужно укреплять содержание на латышском языке, так как пропорционально доступное на русском языке содержание уже огромно.
"Мы можем только добавить больше контента на латышском языке, чтобы немного приблизить его к объему контента на русском языке. Поэтому поддерживать дополнительный контент на русском языке, чтобы еще больше увеличить доминирование русского языка в латвийском информационном пространстве, абсолютно неправильно, и Латвии не следует этого делать", - подчеркнул Аболиньш.
Кроме того, в ходе интервью он отметил, что никаких переговоров о восстановлении лицензии телеканала "Дождь" с его представителями сейчас не ведется. "Никакие разговоры о восстановлении лицензии невозможны, так как "Дождь" совершил серьезное нарушение закона", - сказал Аболиньш.
Он также отметил, что экосистема латвийских СМИ может быть крепкой только тогда, когда крепки как общественные, так и коммерческие СМИ, так как каждое достигает своей части аудитории.
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