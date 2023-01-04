Глава NEPLP: В латвийских СМИ абсолютно доминирует русский язык

Он отметил, что в Латвии доступны 252 средства массовой информации, 127 из которых - на русском языке, тогда как на латышском языке доступны 42.

"Мы сейчас живем в информационном пространстве, где абсолютно доминирует русский язык, и это после того, как 121 связанное с Россией СМИ было исключено из латвийского информационного пространства. Год назад это абсолютное доминирование русского языка было еще больше.

Аргументы о том, что русскоязычных чего-то лишают, не соответствуют действительности, потому что на русском языке люди могут смотреть очень и очень большую часть контента, а на латышском - очень, очень, очень, очень небольшую его часть", - отметил Аболиньш.

Он указал, что в Законе об электронных СМИ и в Законе об общественных СМИ говорится об обеспечении контента на языке нацменьшинств, а также на иностранных языках, однако не говорится об обеспечении контента именно на русском языке, несмотря на то, что он является приоритетным как в общественных, так и в коммерческих СМИ.