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У клиентов Sadales tīkls в Иманте пропало электричество

rus.tvnet.lv
У клиентов Sadales tīkls в Иманте пропало электричество
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Логотип Sadales tīkls
Логотип Sadales tīkls Фото: Paula Čurkste/LETA

Согласно карте отключений Sadales tīkls, подача электроэнергии жителям Иманты нарушена.

По информации, доступной в интернете, перебои с электроснабжением произошли в среду вечером, 4 января.

Жители также выразили свое недовольство в социальной сети Facebook по поводу того, что подача электроэнергии была прервана.

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