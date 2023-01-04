Согласно карте отключений Sadales tīkls, подача электроэнергии жителям Иманты нарушена.
У клиентов Sadales tīkls в Иманте пропало электричество
У клиентов Sadales tīkls в Иманте пропало электричество
По информации, доступной в интернете, перебои с электроснабжением произошли в среду вечером, 4 января.
Жители также выразили свое недовольство в социальной сети Facebook по поводу того, что подача электроэнергии была прервана.
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