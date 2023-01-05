В последнюю неделю прошлого года кремлевские идеологи на пропагандистских телеканалах прославляли СССР и провозглашали советизм идеологией современной России, а при оценке 2022 года рисовали такую картину альтернативной реальности, что даже главный пропагандист нацистов, Геббельс, выглядит по сравнению с этим новичком. Государство-агрессор было объявлено жертвой гнусных западных заговоров, в то время как Россия якобы лишь отстаивает свои интересы. Преступное и неспровоцированное вторжение в Украину было названо «вынужденным» шагом для защиты суверенитета России, находящегося под угрозой. Пропагандисты повторяли распеваемую на протяжении последних лет мантру о том, что Украина — всего лишь плацдарм в борьбе между Богом, то есть Россией, и сатаной, олицетворяемой Украиной и Западом во главе с США. Война на Украине, развязанная Россией, превратилась в почти мифологическое столкновение добра и зла, от исхода которого зависит судьба всего человечества.
Видео ⟩ "За занавесом": Россия провозгласила советизм своей идеологией
Игнорируя все задокументированные военные преступления, совершенные российской армией на оккупированных территориях Украины, пропагандисты рассказывали байки о российском гуманизме, врали о благородном обращении с украинскими военнопленными, о том, что оккупанты на самом деле являются "освободителями". Никуда не делся и нарратив о могуществе российской армии и неизбежной капитуляции Украины в этом году.
Фактически в месседжах пропагандистов за прошлый год доминировал нарратив о возрождении нацизма на Западе, которому Россия и ее народ мужественно противостояли. В течение года населению страны-агрессора рассказывали об исторической миссии и роли России, а Запад, царство упадка и разврата, демонизировался. Россия была объявлена последним островком "нормальности", который нужно защищать всеми силами.
В то время как пропагандисты пытаются убедить общественность в успехах российской армии, американский аналитический центр "Атлантический совет" сообщил в конце года: "В течение многих лет российские генералы преувеличивали возможности своей армии, одновременно грабя государственный бюджет, чтобы покупать особняки в Монте-Карло. Теперь им не хватает военной мощи, чтобы достигнуть имперских целей Кремля. Это заставило Путина полагаться на ядерный шантаж, пытаясь срочно мобилизовать российское общество".
Продолжается очернение Латвии
На прошлой неделе пропагандисты уделили внимание Латвии в двух сюжетах. Первым был монолог Ольги Скабеевой о том, как тяжело латвийцам, которым приходится ужинать в полутьме из-за роста цен на энергоносители. Было ложно заявлено, что люди в Латвии с трудом покупают топливо, потому что его не хватает. Также хорошую наживку для объявления Латвии нацистским государством кинули пропагандистке некоторые радикалы своими предложениями наказать тех, кто стреляет ракетами в новогоднюю ночь в 23 часа, встречая Новый год "по России".
Видео: Фрагмент пропагандисткой передачи
Надо сказать, что сообщения о том, как тяжело приходится жителям Западной Европы, присутствовали в пропагандистских программах на протяжении всего прошлого года. Все началось с историй о нехватке туалетной бумаги в Германии из-за санкций против России и продолжилось словами президента России Владимира Путина о том, как глупо немцам отказываться мыться назло ему. В период Рождества распространялись рассказы о "бедных" западноевропейцах, у которых нет денег на подарки и праздничную трапезу, а жить приходится в полумраке и холоде. Таким рассказам россияне верят потому, что у абсолютного большинства граждан России нет возможности "высунуть нос" за пределы страны и своими глазами увидеть, насколько богатыми и ярко освещенными были рождественские ярмарки в европейских столицах, как купались в свете Елисейские поля в Париже. Слушая страшилки о том, как латыши ужинают в полутьме, среднестатистический россиянин и не подозревает, что в этом году известный журнал Vogue включил Ригу в список лучших мест для Рождества.
Второй запуск пропагандистских "стрел" по Латвии был связан с нелегальными мигрантами на белорусско-латвийской границе. В продолжительном сюжете утверждалось, что латвийские пограничники насильно выбрасывают проникших в страну беженцев обратно на территорию Белоруссии, что Латвия отказывает этим людям в неотложной медицинской помощи. Все это, разумеется, подавалось под соусом "возрождающегося нацизма".
Видео: Фрагмент пропагандисткой передачи
Цветы зла российского империализма
В то время как весь мир готовился встречать Новый год, 31 декабря Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, от которого сильно пострадала гражданская инфраструктура и жители. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк писал о происходящем: "Обстрелы центров крупных украинских городов в ночь с 31 декабря на 1 января свидетельствуют об очередном изменении способа ведения войны. Россия больше не имеет никаких военных целей и пытается убить как можно больше мирных жителей и уничтожить как можно больше гражданских целей. Это война, чтобы убивать".
Тем временем Путин, как сообщается, произнес свое новогоднее обращение из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону с военнослужащими в формах на фоне, стараясь представить себя эффективным лидером военного времени. Основные посылы обращения Путина заключались в том, что 2022 год стал годом защиты суверенитета России, заложившим основы подлинной независимости страны; историческая справедливость и духовные ценности на стороне России; Запад цинично использует украинский народ для разделения русской нации, чего никогда не допустит Россия; Россия всегда была честным и надежным игроком на международной арене, а у Запада есть только одно желание - уничтожить и победить Россию.
Видео: Фрагмент пропагандисткой передачи
Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) пишет, что «ежегодное новогоднее обращение Путина продолжало демонстрировать, что Путин не уверен в своей способности формировать информационное пространство России и по-прежнему сосредоточен на оправдании войны и ее издержек для своего народа. Речь продолжила риторические утверждения Путина не только о том, что Россия имеет историческое право на Украину, но и о том, что независимость и суверенитет России зависят от восстановления контроля над Украиной. Следовательно, Путин считает победу в войне с Украиной важной для дальнейшего существования России как независимого государства. Эти комментарии могут быть отчасти направлены на оправдание дорогостоящей войны и нацелены на сообщество ультранационалистических поджигателей войны, которые регулярно ссылаются на защиту незаконно аннексированных территорий как на причину для достижения еще более агрессивных целей и еще более высокой цены за них. Путин по-прежнему не желает рассматривать осмысленное мирное разрешение войны, кроме как на условиях, которые он диктует Украине и Западу. Путин вряд ли согласится на меньший результат, если только Украина с помощью своих западных покровителей не сможет нанести дополнительные крупные поражения российским войскам и освободить значительно большую часть своей оккупированной земли.
В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу, по мнению аналитиков ISW, в своем новогоднем обращении демонизировал Украину и заявил, что победа России так же "неизбежна", как и наступление нового года. Шойгу ложно приписал российским солдатам защиту гражданских лиц, страдающих от "геноцида и насилия", за "право говорить на русском языке", официально признанном языке национальных меньшинств в Украине. Далее Шойгу назвал войну борьбой с неонацизмом, терроризмом и теми, кто превозносит военных преступников. Шойгу, явно пытаясь мотивировать российских солдат, заявил, что победа России - это способ предотвратить попытки стереть "славную историю и великие достижения" России и защитить мирных жителей, освобожденных от "нацистов".
Пропагандисты все как один утверждали, что победа над Украиной - это вопрос существования России, потому что без Украины не может быть настоящего русского мира. Политолог-шовинист Сергей Михеев настаивал на том, что русским детям нельзя преподавать в школах историю России, не показывая им исторические карты. Потому что только в том случае, если школьники увидят исторические карты СССР и бывшей Российской империи рядом с картой сегодняшней России, они поймут, каковы реальные геополитические интересы России и почему они обоснованы и оправданы.
Прославление российской армии и СССР
В итогах прошедшего года одним из доминирующих посылов был посыл о том, что 2022 год - год столетия образования СССР. Идеологи утверждали, что СССР был неоспоримой историей успеха для всего человечества и предметом большой гордости русского народа. Трагикомически звучали утверждения о том, что Запад разрушил СССР, потому что завидовал столь успешному проекту социальной справедливости. Вечером 30 декабря по российскому государственному телевидению был показан длинный документальный фильм, посвященный СССР и прославляющий достижения этой империи зла. Нынешняя идеологическая ориентация России лучше всего описывается утверждениями о том, что и сегодня "советизм" должен быть основой Русского мира. Прославление СССР и актуализация его идеологии означает лишь то, что Россия ни в коей мере не готова к переоценке своей истории, не говоря уже о люстрации. Наряду с прославлением СССР прославляли и нынешнюю российскую армию и ее боевые возможности, ложно утверждая, что украинская армия находится на грани истощения. Не обошлось и без бряцания ядерным оружием и утверждений, что войну с ядерной державой выиграть невозможно.
Видео: Фрагмент пропагандисткой передачи
Между тем западная пресса в конце года в один голос писала, что минувший год стал для России катастрофической военной неудачей, доказавшей слабую боеспособность ее армии. Министерство обороны Великобритании 24 декабря сообщило, что в настоящее время российским силам не хватает необходимых запасов артиллерийских боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных операций, а продолжение оборонительных операций вдоль протяженной линии фронта на Украине требует от российских военных затрат значительного количества снарядов и ракет каждый день. По данным ISW, ограниченность боеприпасов не позволит российским силам в ближайшее время поддерживать высокий темп действий в районе Бахмута. Точно так же истощение запасов артиллерийских боеприпасов российской армии, вероятно, повлияет на ее способность проводить крупные операции в других частях Украины.
С другой стороны, американский аналитический центр "Атлантический совет" констатировал: "Преступно задуманное и неумело осуществленное вторжение в Украину разрушило миф о России как военной державе и сделало страну более изолированной на международном уровне, чем когда-либо со времен большевистской революции. Сегодняшняя Россия может рассчитывать как на союзников лишь на несколько стран, например, на Белоруссию, Иран и Северную Корею. Китай стремится извлечь экономическую выгоду из ослабленной позиции России, но Пекин пока проявляет осторожность и дистанцируется от путинского вторжения".
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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