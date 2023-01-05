Видео ⟩ "За занавесом": Россия провозгласила советизм своей идеологией

Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) пишет, что «ежегодное новогоднее обращение Путина продолжало демонстрировать, что Путин не уверен в своей способности формировать информационное пространство России и по-прежнему сосредоточен на оправдании войны и ее издержек для своего народа. Речь продолжила риторические утверждения Путина не только о том, что Россия имеет историческое право на Украину, но и о том, что независимость и суверенитет России зависят от восстановления контроля над Украиной. Следовательно, Путин считает победу в войне с Украиной важной для дальнейшего существования России как независимого государства. Эти комментарии могут быть отчасти направлены на оправдание дорогостоящей войны и нацелены на сообщество ультранационалистических поджигателей войны, которые регулярно ссылаются на защиту незаконно аннексированных территорий как на причину для достижения еще более агрессивных целей и еще более высокой цены за них. Путин по-прежнему не желает рассматривать осмысленное мирное разрешение войны, кроме как на условиях, которые он диктует Украине и Западу. Путин вряд ли согласится на меньший результат, если только Украина с помощью своих западных покровителей не сможет нанести дополнительные крупные поражения российским войскам и освободить значительно большую часть своей оккупированной земли.