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СМИ: Эшли Олсен тайно вышла замуж

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СМИ: Эшли Олсен тайно вышла замуж
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Фото: AFP/SCANPIX

36-летняя Эшли Олсен тайно вышла замуж за своего 33-летнего возлюбленного, художника Луиса Эйснера, сообщает Page Six.

Источники СМИ утверждают, что пара сочеталась узами брака на тайной церемонии, прошедшей в частном особняке в лос-анджелесском районе Бель-Эйр в преддверии Нового года, 28 декабря. На торжестве было всего 50 гостей.

В мае СМИ уже писали о том, что актриса якобы уже вышла замуж, но эта информация не подтвердилась.

Эшли Олсен и Луис Эйснер встречаются с 2017 года. Они редко появляются на публике вместе. Как пара на красной дорожке они появились в сентябре 2021 года. 

Напомним, актриса Эшли Олсен прославилась в 1990-х вместе со своей сестрой-близнецом Мэри-Кейт Олсен. К 2006 году сестры Олcен окончательно ушли из кино, основав собственный модный бренд минималистичной одежды The Raw.

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