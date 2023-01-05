СМИ: Эшли Олсен тайно вышла замуж

Источники СМИ утверждают, что пара сочеталась узами брака на тайной церемонии, прошедшей в частном особняке в лос-анджелесском районе Бель-Эйр в преддверии Нового года, 28 декабря. На торжестве было всего 50 гостей.

В мае СМИ уже писали о том, что актриса якобы уже вышла замуж, но эта информация не подтвердилась.

Эшли Олсен и Луис Эйснер встречаются с 2017 года. Они редко появляются на публике вместе. Как пара на красной дорожке они появились в сентябре 2021 года.

Напомним, актриса Эшли Олсен прославилась в 1990-х вместе со своей сестрой-близнецом Мэри-Кейт Олсен. К 2006 году сестры Олcен окончательно ушли из кино, основав собственный модный бренд минималистичной одежды The Raw.