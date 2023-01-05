Госполиция не начала уголовный процесс из-за того, что депутат обозвал журналистку

Принимая во внимание, что человек, против которого было обращено высказывание, не желал продолжать процесс и на основании норм о том, что уголовный процесс о клевете начинается, если получено заявление того лица, которому причинен вред, в Южно-видземском участке принято решение об отказе в возбуждении уголовного процесса, сообщает агентство LETA.

Уже сообщалось, что полиция в конце сентября получила заявление и начала ведомственную проверку, чтобы оценить, имеется ли основание для начала уголовного процесса.

Кирштейнс 25 сентября прошлого года в Twitter, комментируя предвыборные дебаты в эфире LTV, написал: "Политическая проститутка Бертуле, ведущая дебаты кандидатов в Сейм на LTV1, все время врет, что политики [имеется в виду NA] хотят ликвидировать Конституционный суд, упуская из виду, что он должен быть передан в Верховный суд, как в Эстонии, Финляндии и Швеции! В довоенной Латвии конституционные вопросы рассматривал сенат Верховного суда".

LTV подчеркивает, что депутаты Сейма и кандидаты в депутаты неоднократно грубо оскорбляли журналистов LTV, целенаправленно унижая их, а также пытались подорвать доверие к профессиональной журналистике и независимым, свободным общественным СМИ.

Латвийская ассоциация журналистов также обратилась в Сейм с просьбой оценить этичность действий Кирштейнса.