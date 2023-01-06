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В Рижском кафедральном соборе пройдут праздничные богослужения

rus.tvnet.lv/LETA
В Рижском кафедральном соборе пройдут праздничные богослужения
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Рождественское богослужение в Христорождественском кафедральном соборе
Рождественское богослужение в Христорождественском кафедральном соборе Фото: Zane Bitere/LETA

На православное Рождество в Рижском кафедральном соборе Рождества Христова пройдут праздничные богослужения, сообщается на сайте Латвийской православной церкви.

Cегодня, в сочельник, в 17:00 в храме состоится торжественное рождественское всенощное бдение, а в 21:00 - второе рождественское всенощное бдение.

В 23:30 начнется чтение рождественских часов, а в 24:00 - торжественная рождественская литургия святого Иоанна Златоуста.

7 января, в день Рождества Христова, в 8:30 в кафедральном соборе состоится рождественская божественная литургия, а в 17:00 - всенощное бдение.

8 января и 9 января в храме будут проходить богослужения попраздненства Рождества Христова.

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