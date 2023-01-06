В Рижском кафедральном соборе пройдут праздничные богослужения

Cегодня, в сочельник, в 17:00 в храме состоится торжественное рождественское всенощное бдение, а в 21:00 - второе рождественское всенощное бдение.

В 23:30 начнется чтение рождественских часов, а в 24:00 - торжественная рождественская литургия святого Иоанна Златоуста.

7 января, в день Рождества Христова, в 8:30 в кафедральном соборе состоится рождественская божественная литургия, а в 17:00 - всенощное бдение.

8 января и 9 января в храме будут проходить богослужения попраздненства Рождества Христова.