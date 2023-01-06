Пешком по заснеженному лесу: в Эстонии курьер совершил очень милый поступок

Из поста в Facebook выясняется, что посылку ждала пожилая женщина с инвалидностью. Несмотря на преграду на пути, начинающий курьер Таури решил взять посылку в руки и пройти последние полкилометра пешком. Курьер пожелал, чтобы посылка была доставлена ​​в тот же день.

"Мы гордимся и благодарны за то, что в нашей команде есть такой отличный образец для подражания, как наш курьер Таури! Спасибо, Таури!" - пишут в благодарственном посте.

"Курьеры там вообще хорошие. Один раз не смогли до меня дозвониться, телефон был недоступен, и вместо того, чтобы сдаться и не принести посылку, курьер все равно вышел из машины, вошел в ворота и подошел к двери", - делится опытом один пользователь соцсети.

"Хорошо, таких мужчин могло бы быть больше", - комментирует другой.