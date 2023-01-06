"Погода преподнесла "сюрприз" нашему курьеру Таури в лесах Пыльтсамаа, где под тяжестью снега на дорогу упало дерево", - сообщает почтовая фирма DPD Eesti в своем посте в Facebook, пишет Rus.Postimees.
Пешком по заснеженному лесу: в Эстонии курьер совершил очень милый поступок
Из поста в Facebook выясняется, что посылку ждала пожилая женщина с инвалидностью. Несмотря на преграду на пути, начинающий курьер Таури решил взять посылку в руки и пройти последние полкилометра пешком. Курьер пожелал, чтобы посылка была доставлена в тот же день.
"Мы гордимся и благодарны за то, что в нашей команде есть такой отличный образец для подражания, как наш курьер Таури! Спасибо, Таури!" - пишут в благодарственном посте.
"Курьеры там вообще хорошие. Один раз не смогли до меня дозвониться, телефон был недоступен, и вместо того, чтобы сдаться и не принести посылку, курьер все равно вышел из машины, вошел в ворота и подошел к двери", - делится опытом один пользователь соцсети.
"Хорошо, таких мужчин могло бы быть больше", - комментирует другой.
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