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Пешком по заснеженному лесу: в Эстонии курьер совершил очень милый поступок

Марью Рыммель rus.postimees.ee
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Пешком по заснеженному лесу: в Эстонии курьер совершил очень милый поступок
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Фото: DPD Eesti

"Погода преподнесла "сюрприз" нашему курьеру Таури в лесах Пыльтсамаа, где под тяжестью снега на дорогу упало дерево", - сообщает почтовая фирма DPD Eesti в своем посте в Facebook, пишет Rus.Postimees.

Из поста в Facebook выясняется, что посылку ждала пожилая женщина с инвалидностью. Несмотря на преграду на пути, начинающий курьер Таури решил взять посылку в руки и пройти последние полкилометра пешком. Курьер пожелал, чтобы посылка была доставлена ​​в тот же день.

"Мы гордимся и благодарны за то, что в нашей команде есть такой отличный образец для подражания, как наш курьер Таури! Спасибо, Таури!" - пишут в благодарственном посте.

"Курьеры там вообще хорошие. Один раз не смогли до меня дозвониться, телефон был недоступен, и вместо того, чтобы сдаться и не принести посылку, курьер все равно вышел из машины, вошел в ворота и подошел к двери", - делится опытом один пользователь соцсети.

"Хорошо, таких мужчин могло бы быть больше", - комментирует другой.

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