Сотрудники Государственной полиции в Лиепае задержали гражданина Литвы, находившегося в международном розыске за сбыт наркотических веществ. При этом у него было обнаружено большое количество наркотиков, сообщила агентству LETA старший специалист по связям с общественностью и вопросам сотрудничества полиции Курземе Мадара Шершнева.
В Лиепае у мужчины обнаружили 5 кг марихуаны и кокаин
19 декабря прошлого года сотрудники отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями провели обыск в квартире в Лиепае, где обнаружили большое количество наркотических и психотропных веществ.
По словам Шершневой, в съемной квартире мужчины было обнаружено более пяти килограммов сушеной марихуаны, более 280 граммов трамадола, а также кокаин и амфетамин. Вышеупомянутые вещества были обнаружены в автомобиле, но в меньшем количестве и, видимо, уже приготовленные к продаже. Изъятые вещества переданы на экспертизу для определения точного веса и состава. Наркотические и психотропные вещества продавались в Лиепае и других местах Латвии.
Мужчина находился в международном розыске за сбыт наркотических веществ на территории Литвы и, находясь в Латвии, скрыл свою личность, используя поддельные документы, что согласно Уголовному закону является уголовным преступлением.
Мужчина признается в содеянном и сотрудничает с полицией. На время следствия его заключили под стражу. Согласно Уголовному кодексу, ему может грозить лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой с испытательным надзором на срок до трех лет.
Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!