В Лиепае у мужчины обнаружили 5 кг марихуаны и кокаин

19 декабря прошлого года сотрудники отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями провели обыск в квартире в Лиепае, где обнаружили большое количество наркотических и психотропных веществ.

По словам Шершневой, в съемной квартире мужчины было обнаружено более пяти килограммов сушеной марихуаны, более 280 граммов трамадола, а также кокаин и амфетамин. Вышеупомянутые вещества были обнаружены в автомобиле, но в меньшем количестве и, видимо, уже приготовленные к продаже. Изъятые вещества переданы на экспертизу для определения точного веса и состава. Наркотические и психотропные вещества продавались в Лиепае и других местах Латвии.

Партия наркотиков, обнаруженная в Лиепае Фото: Valsts policija

Мужчина находился в международном розыске за сбыт наркотических веществ на территории Литвы и, находясь в Латвии, скрыл свою личность, используя поддельные документы, что согласно Уголовному закону является уголовным преступлением.

Мужчина признается в содеянном и сотрудничает с полицией. На время следствия его заключили под стражу. Согласно Уголовному кодексу, ему может грозить лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой с испытательным надзором на срок до трех лет.

Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.