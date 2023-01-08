Швеция не может выполнить отдельные требования Турции, чтобы вступить в НАТО

В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия может ожидать, что обе страны будут присоединены к НАТО одновременно.

"Турция подтвердила, что мы сделали то, что обещали сделать, но она также говорит, что хочет того, что мы не можем, того, что мы не готовы дать",

- сказал Кристерссон на конференции по безопасности, в которой участвовал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы уверены, что Турция решит, мы просто не знаем когда", - добавил он, сказав, что это зависит и от внутренней политики Турции и "способности Швеции показать свою серьезность".

Реагируя на повторное вторжение России в Украину, которая началось в феврале прошлого года, Швеция и Финляндия отказались от длившейся десятилетия политики нейтралитета и заявили о желании присоединиться к НАТО.

Однако Турция потребовала, чтобы Швеция и Финляндия заняли более жесткую позицию против группировок курдов, именуемых в Турции "террористами", в обмен на поддержку при вступлении в НАТО.

Турция больше обращалась к Швеции в связи с ее тесными связями с курдской диаспорой.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае. Месяц спустя они подписали трехстороннее соглашение с Турцией, чтобы разрешить возражения Анкары против их вступления в альянс.

Все остальные страны НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО, кроме Венгрии, которая обещала это сделать в феврале.