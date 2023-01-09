Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Национальный конгресс страны, полиция применила против них слезоточивый газ. Сообщается также, что они также вошли в здание Верховного суда и в президентский дворец.
Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару ворвались в президентский дворец и здание конгресса
Штурм бразильского парламента состоялся через неделю после инаугурации нового президента страны Лулы да Силвы. Демонстранты, поддерживающие Болсонару, отказываются признать его недавнее поражение на выборах.
В социальных сетях распространяются видео демонстрантов в правительственных зданиях, в том числе в президентском дворце.
🚨VEJA: Palácio do Planalto nesse momento. Há relatos de que invadiram também a sala do presidente Lula e depredaram o lugar. pic.twitter.com/OPjQsLGOu3— CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023
Во время акции протеста в столице страны Бразилиа демонстранты прорвались через полицейские заграждения и сумели войти в здание парламента. Часть окон в здании конгресса разбита.
Находятся ли они в здании до сих пор, неизвестно.
В соцсетях появились видеокадры, сделанные около парламента. На них группа протестующих стягивает с лошади полицейского и на него нападает.
ATENTADOS EM BRASÍLIA: Prédio do STF tem o andar térreo e o plenário complemente destruídos. Servidores da segurança foram ameaçados e documentos oficiais podem ter sido extraviados. Vídeo: George Marques. pic.twitter.com/NAPmiJqvms— Renato Souza (@reporterenato) January 8, 2023
Акции протеста около правительственных зданий продолжаются уже не первый день. Их участники призывают армию вмешаться в ситуацию и отправить да Силву в отставку.
Сейчас президент находится в рабочей поездке в штате Сан-Паулу.
From the Trump/Far Right playbook, when democracy (ie ordinary people voting even when you make it difficult for them to vote) doesn’t go your way, then storm the Parliament/Capitol/Court— nazir afzal (@nazirafzal) January 8, 2023
This time in Brazil where Bolsonaro’s thugs are in actionpic.twitter.com/00zzPVegaC
В конце октября представляющий левые силы Луис Инасиу "Лула" да Силва с небольшим перевесом победил "бразильского Трампа" Жаира Болсонару и в третий раз стал президентом страны.
В "Твиттере" уже начали сравнивать происходящее в Бразилии со штурмом Капитолия в США, произошедшего 6 января 2021 года - после того как проигравший на выборах Дональд Трамп долго отказывался признавать результаты голосования.
В Бразилии оппоненты Болсонару еще перед выборами опасались, что в случае своего поражения тот также не станет его признавать, и в стране разразится гражданский конфликт.
Болсонару не стал препятствовать процессу передачи власти и пообещал соблюдать закон. Но его сторонники сразу же начали перекрывать дороги по всей стране в знак протеста против результатов голосования.
"Разоренная страна"
В своей речи перед членами конгресса неделю назад Лула заявил, что получает разоренную страну, куда при Болсонару вернулся голод. Он обвинил своего предшественника в том, что при нем правительство исчерпало ресурсы, необходимые для систем образования, здравоохранения и для сохранения лесов, а также подорвало основные права человека в стране.
Лула заявил, что на Болсонару и его администрации лежит ответственность за "геноцид бразильцев" из-за игнорирования пандемии ковида, унесшей жизни более чем 680 тыс. жителей страны.
Перед инаугурацией соперника Болсонару улетел во Флориду, предварительно попрощавшись со своими сторонниками со слезами на глазах. Перед вылетом он разместил в соцсетях видео, в котором сказал, что "битвы проиграны, но войну мы не проиграем".
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