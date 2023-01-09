Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару ворвались в президентский дворец и здание конгресса

Болсонару не стал препятствовать процессу передачи власти и пообещал соблюдать закон. Но его сторонники сразу же начали перекрывать дороги по всей стране в знак протеста против результатов голосования.

"Разоренная страна"

В своей речи перед членами конгресса неделю назад Лула заявил, что получает разоренную страну, куда при Болсонару вернулся голод. Он обвинил своего предшественника в том, что при нем правительство исчерпало ресурсы, необходимые для систем образования, здравоохранения и для сохранения лесов, а также подорвало основные права человека в стране.

Лула заявил, что на Болсонару и его администрации лежит ответственность за "геноцид бразильцев" из-за игнорирования пандемии ковида, унесшей жизни более чем 680 тыс. жителей страны.

Перед инаугурацией соперника Болсонару улетел во Флориду, предварительно попрощавшись со своими сторонниками со слезами на глазах. Перед вылетом он разместил в соцсетях видео, в котором сказал, что "битвы проиграны, но войну мы не проиграем".

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