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Видео ⟩ Во время ремонтных работ в квартире вспыхнул пожар

rus.tvnet.lv
Во время ремонтных работ в квартире вспыхнул пожар
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Пожарный. Иллюстративное фото
Пожарный. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

В одной из квартир в Валмиерском крае вспыхнул пожар, причиной которого стала ошибка во время ремонтных работ, сообщает программа TV3 Degpunktā.

В квартире загорелся пол и окружающие строительные материалы.

Хозяева квартиры попытались самостоятельно потушить пламя и эвакуировались.

Спасатели сообщают, что люди пострадали и были переданы медикам. Но, к счастью, на следующий день оба пострадавших передвигались по квартире.

По словам пожарных, в здании также не было слышно предупредительного сигнала детектора дыма.

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