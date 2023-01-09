В одной из квартир в Валмиерском крае вспыхнул пожар, причиной которого стала ошибка во время ремонтных работ, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Видео ⟩ Во время ремонтных работ в квартире вспыхнул пожар
Во время ремонтных работ в квартире вспыхнул пожар
В квартире загорелся пол и окружающие строительные материалы.
Хозяева квартиры попытались самостоятельно потушить пламя и эвакуировались.
Спасатели сообщают, что люди пострадали и были переданы медикам. Но, к счастью, на следующий день оба пострадавших передвигались по квартире.
По словам пожарных, в здании также не было слышно предупредительного сигнала детектора дыма.
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