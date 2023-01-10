В течение последних пяти лет число людей, признающих наличие у себя вредных привычек, увеличилось почти на треть, или на 29%, как свидетельствуют результаты последнего исследования Mana Aptieka & Apotheka.
Опрос ⟩ Каждый пятый житель Латвии чрезмерно увлечен виртуальной средой
Среди наиболее часто отмечаемых населением вредных привычек - чрезмерное увлечение виртуальной средой, что признали 18% жителей Латвии. В наибольшей степени эта вредная привычка затрагивает женщин и молодежь. Чрезмерный просмотр сериалов и фильмов как вредная привычка растет как среди молодежи, так и среди пожилых людей.
Несмотря на то, что большинство, или 71% населения Латвии в исследовании "Индекс Здоровья Mana Aptieka & Apotheka" признали, что стараются профилактически заботиться о своем здоровье, данные исследования показывают, что все же большинству, или 73% населения присуща какая-либо вредная привычка. Хотя при сравнении данных с результатами исследования 2020 года изменения не очень значительны (+3%), однако, если смотреть за более длительный период времени, видна негативная тенденция - в течение пяти лет, количество жителей, указавших, что имеют вредную привычку, увеличилось на 29%. Хотя важность использования технологий и умных устройств в повседневной жизни понятна, беспокойство вызывает тот факт, что значительно увеличилось количество людей, признающихся, что чрезмерно увлечены виртуальной средой. По результатам исследования 2022 года 18% населения Латвии в качестве вредной привычки назвали чрезмерное увлечение Интернетом, социальными сетями и компьютерными играми, к тому же число таких жителей за последние пять лет увеличилось почти втрое. Весьма вероятно, что этому способствовала пандемия Covid-19, которая не только ускорила дигитализацию, но в то же время побудила многих еще активнее научиться и начать использовать технологии, осуществлять различные действия в виртуальной среде, начиная с покупок в интернет-магазинах, заканчивая повседневным общением и работой.
"Использование умных устройств и увлечение виртуальной средой также способствует малоподвижному образу жизни, что, в свою очередь, негативно сказывается на здоровье, вызывая, например, боли в спине и шее, нарушения сна. В последние годы наша повседневная жизнь больше, чем когда-либо, связана с технологиями, поэтому очень важно найти альтернативы проведению свободного времени без экранов, например, проводить время с семьей или друзьями, разговаривать, играть в настольные игры, заниматься физическими упражнениями или прогуливаться. Последствия слишком долгого пребывания в виртуальной среде могут нанести серьезный вред как физическому здоровью, так и эмоциональному благополучию. Чтобы снизить риск зависимости виртуальной среды даже во взрослом возрасте, важно уделять этому внимание, уже с детства, устанавливая ребенку максимальный лимит использования умных устройств, а также заботясь о достаточной ежедневной физической активности", - говорит фармацевт Mana Aptieka и Заведующая аптекой Tukuma Centra aptieka Агнесе Ритене.
Увлечение виртуальной средой значительно выросло среди молодежи
Чрезмерное увлечение виртуальной средой как проблема по-прежнему наиболее ярко наблюдается среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. В этой возрастной группе почти каждый второй молодой человек, или 43% опрошенных, признались, что имеют такую вредную привычку. Более того, эта тенденция остается неутешительной, то есть по сравнению с результатами исследования 2021 года количество молодых людей, признающихся в чрезмерной увлеченности виртуальной средой, увеличилось на 10%. По сравнению с результатами исследования 2021 года чрезмерное увлечение виртуальной средой как вредная привычка увеличилась на 11% также и среди населения в возрасте 45-54 лет.
Хотя чрезмерное увлечение Интернетом и социальными сетями как вредная привычка одинаково часто отмечали как женщины, так и мужчины, взглянув на данные ретроспективно, можно увидеть, что за последний год эта вредная привычка выросла именно среди женщин на 5%.
Чрезмерный просмотр сериалов и фильмов характерен для женщин
Просмотр любимых сериалов и фильмов не является негативно оцениваемым времяпрепровождением при соблюдении умеренности. Однако, согласно результатам исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka", 13% населения Латвии признались, что излишне увлекаются просмотром сериалов и фильмов. Чаще эта вредная привычка характерна для женщин - ее признали 15% опрошенных женщин, более того, по сравнению с результатами исследования 2021 года количество этих женщин увеличилось на 3%.
Если рассматривать возрастные группы, то чрезмерное увлечение просмотром сериалов и фильмов чаще характерно для молодежи 18-24 лет, а также жителей 45-54 лет и 64-75 лет, при как у молодых людей, так и у пожилых людей среднего возраста отмечается рост увлечения этой вредной привычкой на 3%.
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