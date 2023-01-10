Опрос ⟩ Каждый пятый житель Латвии чрезмерно увлечен виртуальной средой

Несмотря на то, что большинство, или 71% населения Латвии в исследовании "Индекс Здоровья Mana Aptieka & Apotheka" признали, что стараются профилактически заботиться о своем здоровье, данные исследования показывают, что все же большинству, или 73% населения присуща какая-либо вредная привычка. Хотя при сравнении данных с результатами исследования 2020 года изменения не очень значительны (+3%), однако, если смотреть за более длительный период времени, видна негативная тенденция - в течение пяти лет, количество жителей, указавших, что имеют вредную привычку, увеличилось на 29%. Хотя важность использования технологий и умных устройств в повседневной жизни понятна, беспокойство вызывает тот факт, что значительно увеличилось количество людей, признающихся, что чрезмерно увлечены виртуальной средой. По результатам исследования 2022 года 18% населения Латвии в качестве вредной привычки назвали чрезмерное увлечение Интернетом, социальными сетями и компьютерными играми, к тому же число таких жителей за последние пять лет увеличилось почти втрое. Весьма вероятно, что этому способствовала пандемия Covid-19, которая не только ускорила дигитализацию, но в то же время побудила многих еще активнее научиться и начать использовать технологии, осуществлять различные действия в виртуальной среде, начиная с покупок в интернет-магазинах, заканчивая повседневным общением и работой.