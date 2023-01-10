В рижском районе Вецмилгравис в пожаре, вспыхнувшем во вторник в социальном доме, горели предметы домашнего обихода на площади десять квадратных метров, в результате чего пострадал один человек, выяснило агентство LETA.
В Вецмилгрависе вспыхнул пожар в социальном доме; пострадали три человека
В Вецмилгрависе вспыхнул пожар в социальном доме; пострадали три человека
В 10:44 спасатели получили вызов на улицу Зандарту, где вспыхнул пожар в пятиэтажном доме. На месте происшествия было установлено, что в здании сильное задымление, и спасатели немедленно приступили к спасению людей.
В 12:49 пожар был локализован.
Пожарные в спасательных масках вывели из задымленного здания 19 человек, 15 человек были эвакуированы.
До приезда спасателей 24 человека покинули здание самостоятельно. В результате пожара пострадали три человека.
На месте работали 24 спасателя, было задействовано восемь пожарных машин.
Социальный дом на улице Зандарту, 2А был открыт в 2013 году после реконструкции.
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