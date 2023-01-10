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В Вецмилгрависе вспыхнул пожар в социальном доме; пострадали три человека

rus.tvnet.lv/LETA
В Вецмилгрависе вспыхнул пожар в социальном доме; пострадали три человека
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Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В рижском районе Вецмилгравис в пожаре, вспыхнувшем во вторник в социальном доме, горели предметы домашнего обихода на площади десять квадратных метров, в результате чего пострадал один человек, выяснило агентство LETA.

В 10:44 спасатели получили вызов на улицу Зандарту, где вспыхнул пожар в пятиэтажном доме. На месте происшествия было установлено, что в здании сильное задымление, и спасатели немедленно приступили к спасению людей.

В 12:49 пожар был локализован.

Пожарные в спасательных масках вывели из задымленного здания 19 человек, 15 человек были эвакуированы.

До приезда спасателей 24 человека покинули здание самостоятельно. В результате пожара пострадали три человека.

На месте работали 24 спасателя, было задействовано восемь пожарных машин.

Социальный дом на улице Зандарту, 2А был открыт в 2013 году после реконструкции.

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